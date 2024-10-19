Жіноча збірна України розбила Чехію, але не змогла кваліфікуватися на ЧС-2025

Сьогодні, 19 жовтня жіноча збірна України з футзалу провела свій матч заключного, третього, туру основного раунду відбору на чемпіонат світу 2025 року.

Наша національна команда впевнено переграла Чехію з рахунком 4:1. Голами відзначилися Анастасія Кліпаченко, Юлія Костюк, Ірина Дубицька та Дар'я Ковшик.

Відбір на ЧС-2025, жінки

3 тур, 19 жовтня

Україна – Чехія 4:1 (3:0)

Голи: 1:0, – 4 Кліпаченко, 2:0 – 8 Костюк, 3:0 – 23 Дубицька, 4:0 – 26 Ковшик, 4:1 – 34 Шушкова

Проте, ще до початку свого матчу підопічні Олега Шайтанова втратили всі шанси на вихід до еліт-раунду відбору. Справа в тому, що раніше завершився інший поєдинок третього туру відбіркової групи 3, в ньому збірна Франції з рахунком 5:2 обіграла Північну Ірландію.

Француженки набрали 7 очок і стали недосяжними для українок, в активі яких 6 бали після трьох турів. Оскільки до елітного раунду кваліфікації виходить лише переможець групи, Україна достроково втратила шанси на вихід далі.

Нагадаємо, у першому турі Україна програла Франції 1:3, після чого розгромила Північну Ірландію 6:0.