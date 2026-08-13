Харків розбив Полісся, Шахтар переграв Кривбас у стартових матчах 4-го туру Прайм Ліги

У четвер, 13 серпня, двома матчами стартував 4-й тур Прайм ліги чемпіонату України серед жіночих команд сезону-2026/27.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Харків на виїзді розгромив Полісся. Дубль у складі харківського клубу оформила Лідія Заборовець, ще один гол на рахунку Таміли Хімич.

У ще одному протистоянні Шахтар вдома переграв Кривбас.

Чемпіонат України (жінки) – Прайм ліга

4 тур, 13 серпня

Полісся – Харків 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+2 Заборовець, 0:2 – 56 Хімич, 0:3 – 75 Заборовець

Шахтар – Кривбас 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 56 Головач, 2:0 – 90+2 Піпченко

Напередодні українські команди виступили у матчах за треті місця другого раунду відбору жіночої Ліги чемпіонів.