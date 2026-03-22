Пантери перемогли Ладомир в групі на вибування чемпіонату України серед жіночих команд
ФК Пантери
У неділю, 22 березня, відбувся матч 19 туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд, де в групі на вибування Пантери на виїзді переграли Ладоиир.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Єдиним і переможним голом у першому таймі відзначилася Лідія Лашко, на що суперниці так нічим і не змогли відовісти до фінального свистка.
Чемпіонат України з футболу серед жінок
2-й етап, група на вибування
Ладомир – Пантери 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 16 Лашко
З результатами 18 туру можна ознайомитися за цим посиланням.