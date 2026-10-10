Не дотягнули 5 хвилин: Україна втратила перемогу над Польщею та не вийшла на жіноче Євро-2027

Жіноча збірна України зіграла внічию з Польщею у заключному турі еліт-раунду відбору Євро-2027 та завершила боротьбу за путівку на турнір.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Анна Шульга відкрила рахунок на 2-й хвилині, на що польки відповіли голом Юстини Трач, проте перед перервою Шульга реалізувала пенальті та оформила дубль.

У другому таймі Олександра Скибіна збільшила перевагу України до 3:1, втім, на жаль, Мая Фал двічі вразила ворота "синьо-жовтих" і відновила рівновагу за 5 хвилин до завершення основного часу.

Наприкінці зустрічі українки перейшли на гру з п'ятьма польовими, але вирвати перемогу не змогли.

Україна набрала чотири очки та посіла третє місце у групі. Польща фінішувала першою із сімома балами, Норвегія – другою із шістьма, Бельгія залишилася без очок. Таким чином, українки втратили шанси як на пряму путівку, так і на участь у плейоф.

Жіноча збірна України виступала у фінальній частині всіх трьох попередніх чемпіонатів Європи з футзалу. У 2019 році українки посіли четверте місце, у 2022-му здобули "бронзу", а у 2023-му – "срібло", поступившись у фіналі Іспанії з рахунком 1:5. Таким чином, Євро-2027 стане першим, яке наша команда пропустить.

Євро-2027, відбір

3 тур, 10 жовтня

Польща – Україна 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 2 Шульга, 1:1 – 14 Трач, 1:2 – 18 Шульга (пен.), 1:3 – 27 Скибіна, 2:3 – 34 Фал, 3:3 – 34 Фал

Раніше "синьо-жовті" декласували Бельгію, а до того поступилися Норвегії.