Українки стартували у відборі до Євро-2027 з поразки від Норвегії

Жіноча збірна України з футзалу невдало стартувала у відборі до Євро-2027. У першому турі українки програли Норвегії 1:2.

На дубль Андреа Хольм Ауне підопічні Олександра Золотухіна відповіли лише голом престижу від Анни Шульги з пенальті на останній хвилині матчу.

Євро-2027, відбір

1 тур, 7 жовтня

Україна – Норвегія – 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 32 Ауне, 0:2 – 35 Ауне, 1:2 – 40 Шульга (з пенальті)

Також суперниками українок по групі є Бельгія та Польща. Матчі з цими командами відбудуться 8 і 10 жовтня відповідно. Всі поєдинки цієї групи відбуваються у Бєльсько-Бялій (Польща).

Переможці усіх 4 відбіркових груп та 2 з 4 кращих других місць напряму потраплять на чемпіонат Європи-2027, дві гірші команди, які посіли другі місця, розіграють ще одне місце в плейоф. Фінальний турнір відбудеться у березні 2027 року в Хорватії.

Раніше повідомлялося про те, що чоловіча збірна України 16 жовтня проведе товариський матч проти Латвії.