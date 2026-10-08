Українки декласували Бельгію в кваліфікації до Євро-2027

Жіноча збірна України з футзалу здобула свою першу перемогу в кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року. У четвер, 8 жовтня, підопічні Олександра Золотухіна в другому турі розгромили збірну Бельгії з рахунком 10:1.

Головним героєм матчу стала Олександра Скибіна, яка оформила хеттрик. Єдиний гол Бельгія забила, зумівши реалізувати більшість.

Євро-2027, відбір

2 тур, 8 жовтня

Бельгія – Україна – 1:10 (0:4)

Голи: 0:1 – 2 С. Ковшик, 0:2 – 5 С. Ковшик, 0:3 – 10 Д. Ковшик, 0:4 – 14 Скибіна, 1:4 – 23 Дрюмон, 1:5 – 24 Тістерс (автогол), 1:6 – 25 Шульга, 1:7 – 27 Скибіна, 1:8 – 33 Барлаченко, 1:9 – 35 Шульга, 1:10 – 38 Скибіна

Напередодні в першому турі Україна програла Норвегії 1:2. Ще одним суперником України по відбірковому квартету є Польща, матч із якою відбудеться 10 жовтня. Всі поєдинки цієї групи відбуваються у Бєльсько-Бялій (Польща).

Переможці усіх 4 відбіркових груп та 2 з 4 кращих других місць напряму потраплять на чемпіонат Європи-2027, дві гірші команди, які посіли другі місця, розіграють ще одне місце в плейоф. Фінальний турнір відбудеться у березні 2027 року в Хорватії.