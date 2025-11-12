Збірна України U-19 розгромила Албанію у кваліфікації чемпіонату Європи 2026

Сьогодні, 12 листопада, юнацька збірна України з футболу розгромно перемогла команду Албанії у стартовому матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 U-19.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Рахунок ще в першому таймі відкрив Богдан Редушко, а по перерві команда довела рахунок до розгрому. Постаралися Богдан Попов, який феєрить в Емполі, та Олександр Каменський.

Чемпіонат світу 2026 U-19 – кваліфікація

Груповий етап, перший матч

12 листопада

Україна – Албанія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Редушко, 2:0 – 74 Попов, 3:0 – 88 Каменський

Після першого туру Україна поділяє перше місце зі Словаччиною. В обох команд по 3 очки та перемоги з ідентичним результатом. Албанія та Чорногорія мають нулі. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Чорногорії 15 листопада.

Нагадаємо, що перший кваліфікаційний турнір відбуватиметься з 12 по 18 листопада в Албанії.

За підсумками відбіркового етапу дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед третіх місць вийдуть до еліт-раунду кваліфікації.

Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).