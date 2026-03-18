Ситник визначив заявку юнацької збірної України на матчі відбору Євро-2027

Головний тренер юнацької команди (U-18/19) України Олександр Ситник визначився зі списком гравців, які зіграють у першому раунді кваліфікації чемпіонату Європи U-19 2027 року.

Про це повідомляє УАФ.

Команда "синьо-жовтих", складена з футболістів 2008 року народження, потрапила до групи А3, де зустрінеться з однолітками з Чехії, Фінляндії та Естонії. До заявки на турнір увійшли такі гравці:

Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар), Федір Ткаченко (Бетіс), Кирило Хадасевич (Вольфсбург).

Захисники: Єгор Костюк, Єгор Оніщук (обидва – Шахтар), Данило Огороднік (Динамо), Арсен Залипка, Богдан Левицький (обидва – Рух), Артем Мурадян (Боруссія Менхенгладбах), Микита Мельник (Наполі).

Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Балакай (обидва – Шахтар), Павло Люсін, Іван Андрейко (обидва – Динамо), Мухаммад Джурабаєв (Рух), Ілля Кут'я (Гайдук), Микола Петровський (Штутгарт).

Нападники: Матвій Боднар (Кривбас), Віталій Глют (Чикаго Файр), Кірілл Сердюк (Штутгарт), Дмитро Зудін (Гайдук).

Матчі мінітурніру відбудуться у Фінляндії. 25 березня українці зіграють проти господарів о 18:00, 28 березня зустрінуться з Чехією теж о 18:00, а 31 березня проведуть поєдинок проти Естонії вже о 13:00.

За регламентом змагань команди, які посядуть перші три місця в групі, залишаться в Лізі A на другий етап кваліфікації. Колектив, що фінішує останнім, опуститься до Ліги B для подальшої участі у відборі.

Нагадаємо, що напередодні заявку на березневі матчі також оголосили молодіжна збірна України Мельгоси та юнацька національна команда Михайленка.