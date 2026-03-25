Україна U-18/19 зазнала поразки від Фінляндії у першому турі кваліфікації Євро-2027
Юнацька збірна України U-18/19 (2008 року народження) розпочала свій шлях у кваліфікації до Євро-2027 з поразки від Фінляндії.
Підопічні Олександра Ситника пропустили по одному м'ячу в кожному з таймів – спершу відзначився Палмула, а згодом Кац реалізував пенальті. Українці відповіли влучним ударом Зудіна на 74-й хвилині, проте зрівняти рахунок так і не змогли.
Під завісу зустрічі суперник залишився в меншості через вилучення Онуохи, але це не допомогло нашій команді виграти цей матч, тому фінальний свисток зафіксував на табло підсумкові 1:2.
Україна (U-18/19) – Фінляндія (U-19) 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 32 Палмула, 0:2 – 60 Кац (пенальті), 1:2 – 74 Зудін
Вилучення: 90+2 – Онуоха (Фінляндія)
- Україна (U-18/19): Ткаченко, Мельник (Огороднік, 88), Костюк, Оніщук, Мурадян, Балака (Петровський, 68), Кут'я (Сердюк, 86), Люсін, Зудін, Боднар (Глют, 68), Андрейко (Зубрій, 68).
- Фінляндія (U-19): Хасельман, Ахо, Нубак, Лааксонен, Гронлунд, Кійскіля, Палмула, Онуоха, Ваіньйо, Окунгбова, Кац.
Після першого туру лідерство у нашій групі захопила збірна Чехії, яка має у своєму активі три очки та кращу різницю м'ячів. Натомість українська команда розташувалася на третій позиції, випереджаючи Естонію завдяки одному забитому голу.
Попереду у юнацької збірної України ще два поєдинки в рамках групи А3, де необхідно набирати очки для збереження прописки в Лізі А на наступний раунд змагань.
Вже 28 березня о 18:00 українці поміряються силами з Чехією, а 31 березня (13:00) завершать цей етап відбору зустріччю проти Естонії.
Нагадаємо, напередодні, юнацька збірна України U-19 (команда Дмитра Михайленка) виграла перший матч елітраунду відбору на Євро-2026 проти Північної Ірландії (1:0).