Михайленко визначився із заявкою юнацької збірної України на матчі еліт-раунду відбору Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до найближчих поєдинків відбору на юнацький Євро-2026.

До заявки увійшли 20 гравців. З них вісім виступають за кордоном.

Склад юнацької збірної України

Воротарі : Назар Домчак (Карпати), Денис Марченко (Оболонь), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники : Ярослав Милокост (Шахтар), Юрій Кокодиняк (Карпати), Кирило Дігтяр (Металіст), Микита Калюжний (Шахтар), Данило Малов (Гандзасар), Єгор Шерстюк (Металіст).

Півзахисники : Олександр Сорока (Гент), Олександр Каменський (Кривбас), Владислав Тютюнов (Шахтар), Костянтин Губенко (Динамо), Олександр Фещенко (Оболонь), Богдан Оліченко (Баварія), Константінос Пліщ (Олімпіакос), Артур Ухань (Татран).

Нападники: Богдан Попов (Емполі), Дмитро Богданов (Уніон), Дем'ян Єсін (Кальві Ноале).

Зазначимо, що Україна опинилася у групі 5 еліт-раунду, де суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Румунії, Казахстану та Північної Ірландії. Турнір триватиме з 25 до 31 березня, а на чемпіонат Європи потрапить переможець квартету.

Нагадаємо, що напередодні заявку на березневі матчі також оголосила молодіжна збірна України. Вона незабаром проведе два поєдинки у відборі на Євро-2027.