Жіноча збірна України розгромила Бельгію, але залишилася третьою у відбірковій групі на Євро-2027

Жіноча збірна України після розгромної перемоги над Бельгією (10:1) здобула перші три очки та розташувалася на третьому місці у турнірній таблиці групи 4 у кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року.

Про це повідомляє Федерація футзалу України.

Водночас Норвегія, яка також має в активі три залікові бали, випередила "синьо-жовтих" за результатом особистої зустрічі.

Лідером групи наразі є національна команда Польщі, яка за 2 тури здобула 2 перемоги та 6 очок. На останній позиції з нулем очок перебуває Бельгія, котра програла всі матчі.

Нагадаємо, що збірна України на старті турніру зазнала поразки від Норвегії (1:2). Вирішальний поєдинок для підопічних Олександра Золотухіна відбудеться 10 жовтня проти національної команди Польщі. Зустріч стартує о 17:00 за київським часом.

Основний етап чемпіонату Європи відбудеться у березні 2027 року в Хорватії. До нього гарантовано потрапляють команди, які стали переможцями своєї відбіркової групи.

Також на фінальний турнір поїдуть дві з чотирьох найкращих збірних, котрі посіли другі місця, а ті, хто не потрапив до цього рейтингу, проте теж розташувалися на другій сходинці, будуть боротися за путівку у плейоф, за підсумками якого може вийти лише один учасник.