Буде не дуже добре покриття: Журба – про старт ХІТа в Лізі чемпіонів

Головний тренер київського ХІТа Сергій Журба високо оцінив рівень суперників своєї команди у Лізі чемпіонів з футзалу.

Про це він сказав у коментарі Чемпіону.

ХІТ потрапив у групу 4 шляху А, суперниками будуть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд. До плейоф пройдуть 3 клуби.

"Група в нас сильна. Ми по рейтингу пройшли у шлях, де з чотирьох три клуби проходять. Жеребкування могло бути краще, але це Ліга чемпіонів. Тут можна потрапити у більш слабку групу, проте слабких суперників у ЛЧ немає. Дивимося, готуємося. Але об'єктивно все буде вже на майданчику. Перша – Бенфіка, до цього матчу готувалися ще вдома, а іспанців та голландців побачимо вже там", – сказав Журба.

Також наставник поскаржився на покриття на майданчику Тайгерс Рурмонд, де й відбудуться усі поєдинки групи.

"Теж будемо намагатися максимально звикнути до специфіки залу, бо там не дуже добре покриття буде. Яке? Taraflex. Зараз він сучасний, але м'яч все одно затримується, зажовується, тому гра буде сповільнюватися".

Наставник додає, що задачею ХІТа в Лізі чемпіонів буде прохід у наступний етап. Загалом же команда планує дійти якомога далі у турнірі.

"Яка ціль? По-перше – пройти перший етап. Далі жеребкування і пройти наступного суперника. Задача – перемагати, адже для кожного гравця, команди грати в Лізі чемпіонів – це багато коштує. Показати себе – це ж теж класно. Тому намагатимемося здобути максимальний результат".

Додамо, що до Ліги чемпіонів ХІТ підходить на тлі поразки від СкайАп у 7-му турі Екстра-ліги, що відбувся на початку жовтня. Далі були матчі збірної України, а поєдинок 8-го туру команда перенесла.

Через це "кабельники" сенсаційно посідають 4 місце в турнірній таблиці, маючи також в пасиві дві нічиї проти Фантома та Сухої Балки. Такий важкий старт головний тренер пов'язує із серйозними кадровими проблемами.

Окрім ХІТа в Лізі чемпіонів також гратиме український Атлетик Футзал: проти чеського Хрудіма, австрійського Атлетика Футзал та сербської Лозниці-Град 2018. Поєдинки пройдуть у Сербії, а до плейоф пройде лише переможець.

Обидва українські колективи проведуть перші матчі Ліги чемпіонів 28 жовтня. ХІТ зустрінеться з Бенфікою, а на Атлетик чекатиме протистояння із Хрудімом.

28 жовтня:

18:00 Бенфіка – ХІТ

18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

29 жовтня:

18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)

21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня:

18:00 ХІТ – Ель-Посо

– Ель-Посо 21:30 Лозниця-Град 2018 – Атлетик Футзал

Минулого сезону ХІТ вперше в історії пройшов у плейоф, де вилетів від іспанської Пальми Футзал, Для Атлетика ця Ліга чемпіонів стане дебютною в історії.