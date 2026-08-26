Президент завжди ставить максимальні задачі: тренер Авалона – про цілі на новий сезон Екстра-ліги

Головний тренер Авалона Олександр Славінський в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився очікуваннями від нового сезону Екстра-лізи з футзалу, який стартує вже 29 серпня.

Наставник заявив, що президент команди Богдан Московко ставить перед колективом максимальні задачі – боротьбу за медалі чемпіонату України.

"У нас президент завжди ставить максимальні задачі. Ми від себе будемо йти від матчу до матчу, кожен поєдинок грати на перемогу, і з цього буде складатися фінальний результат. Головне, що у нас дуже сильно підсилились і тренерський штаб, і команда. Ми робимо усе, аби покращити не лише гру, бо за неї нас минулого року багато хто хвалив, але і результат. Тому підсилилися і будемо намагатися конкурувати з найсильнішими командами в тому числі", – сказав Славінський.

Авалон дебютував у Екстра-лізі в сезоні-2025/26, посівши тоді передостаннє місце та не вийшовши у плейоф. У літню перерву колектив суттєво підсилився, зокрема, підписавши двох бразильців Лукаса та Леандріньйо.

Нагадаємо, напередодні було сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27. Участь у турнірі призупинив луцький Любарт. Також не виступлять у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси та Фурнітура з Коломиї.

Натомість в Екстра-лігу піднялися київські Фантом (переможець Першої ліги) та Агромат (срібний призер), а також бронзовий медаліст Альянс (Львів).