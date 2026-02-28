Українська правда
Авалон розтрощив Будівельник на шляху у чвертьфінал Кубку України

Олександр Булава — 28 лютого 2026, 14:59
Авалон

У суботу, 28 лютого, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Кубку України з футзалу, в якому Авалон переграв Будівельник.

Зустріч завершилась з рахунком 7:0.

Команда з Броварів уперше зіграє у чвертьфіналі, де зустрінеться з переможцем пари Київ Футзал – Фантом.

Кубок України з футзалу
1/8 фіналу, матч-відповідь

Будівельник – Авалон 0:7

(перший матч 2:4)

Напередодні путівку у чвертьфінал здобув львівський Альянс, який у серії післяматчевих пенальті переграв Суху Балку.

Напередодні португальський футзальний клуб Спортинг подав скаргу в УЄФА на українських арбітрів Євгена Гордієнка та Ореста Дуцяка, які працювали на матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (3:4).

