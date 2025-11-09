Суха Балка та Тайр Експерт завершили 8 тур Екстра-ліги результативною нічиєю

У неділю, 9-го листопада, відбувся завершальний матч 8-го туру чемпіонату України з футзалу між Сухою Балкою та Тайр Експерт.

Гра завершилась результативною нічиєю 2:2.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі з невеликою кількістю гольових моментів, а ось у другій половині зустрічі команди почали забивати – одесити змогли за три хвилини до завершення матчу відіграти два голи та врятувати нічию.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

8 тур, 9 листопада

Суха Балка – Тайр Експерт Одеса 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – Ніжник, 23, 2:0 – Ніжник, 34, 2:1 – Рудий, 37, 2:2 – Ткаченко, 40

Зазначимо, що у 2025 році це була остання гра 8 туру. Раніше стало відомо, що ХІТ та Авалон домовилися помінятися домашніми матчами, а тому 7 листопада вони зіграли поєдинок 19 туру. Гра 8 туру була перенесена на березень 2026 року.

За підсумками туру лідирує, як і раніше, ХІТ – 18 очок, на другому місці розмістився Київ Футзал – 16 залікових балів. Суха Балка посідає шосте місце з 8 пунктами в активі, а Тайр Експер замикає турнірну таблицю – чотири очки.

Напередодні Сокіл декласував Атлетик, а Кардинал-Рівне поступився Фурнітурі.