Сокіл декласував Атлетик, Фурнітура закрила серію поразок в Екстра-лізі

У суботу, 8 листопада, відбулось два матчі у межах восьмого туру чемпіонату України з футзалу.

Сокіл завдав нищівної поразки Атлетику, забивши по три м'ячів в кожному з таймів. Фурнітура, своєю чергою, закрила серію з чотирьох поразок поспіль, здолавши Кардинал-Рівне.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

8 тур, 8 листопада

Сокіл – Атлетик Футзал 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Чорний, 2, 2:0 – Гуль, 12, 3:0 – Ростківський, 16, 4:0 – Бабак, 26, 5:0 – Чорний, 36, 6:0 – Данилюк, 40

Кардинал-Рівне – Фурнітура 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – Волянюк, 5, 1:1 – Блащук, 17, 2:1 – Козлюк, 27, 2:2 – Романчук, 36, 2:3 – Крамар, 40

Напередодні ХІТ розгромив Авалон, а Любарт без шансів програв Урагану.