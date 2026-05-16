Обмежились трьома матчами: визначилися фіналісти Екстра-ліги

У суботу, 16 травня, відбулися треті матчі півфінальних серій української Екстра-ліги з футзалу.

У першому матчі київський ХІТ програвав Соколу по ходу гри, проте вже за 5 хвилин до кінця Первєєв забив гол та перевів поєдинок в екстратайми. На останній хвилині він же оформив дубль й вивів команду у фінал.

Потім змагалися Суха Балка та Атлетик Футзал. Перший тайм дніпровці завершили з рахунком 3:1. А в другому – Васильєв та Терентьєв закріпили успіх команди. У результаті 5:3 на користь господарів.

В обох серіях рахунок став 3:0. Тож у фіналі Екстра-ліги київський ХІТ зіткнеться з дніпровським Атлетик Футзал. Зауважимо, що саме ХІТ є чинним чемпіоном України.

Екстра-ліга-2025/26.

1/2 фіналу

Треті матчі, 16 травня

Сокіл – ХІТ – 3:4 (2:1)

Рахунок в серії 3:0

Голи: 1:0 – 3 Бабак, 2:0 – 12 Абзалов, 2:1 – 15 Педяш, 3:1 – 26 Бабак, 3:2 – 30 Педяш, 3:3 – 35 Первєєв, 3:4 – 50 Первєєв

Суха Балка – Атлетик Футзал – 3:5 (1:3)

Рахунок в серії 3:0

Голи: 0:1 – 9 Калашник, 0:2 – 17 Зінгель, 1:2 – 18 Ковальов, 1:3 – 18 Щур, 2:3 – 25 Волков, 2:4 – 33 Васильєв, 2:5 – 37 Терентьєв, 3:5 – 40 Білий

Нагадаємо, що 10 травня ХІТ і Атлетик Футзал здобули повторні перемоги у півфіналі Екстра-ліги.