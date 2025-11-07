ХІТ та Авалон помінялися домашніми матчами, Ураган зіграє з Любартом у 8 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 7 листопада, проходитимуть два матчі двох різних турів регулярного сезону української Екстра-ліги.

Спочатку у Києві зіграють ХІТ та Авалон, які зустрінуться в межах 19-го туру вищого українського дивізіону – команди домовилися помінятия домашніми поєдинками. Тому вже в 2026 році Авалон стане господарем перенесеного матчу 8-го туру.

А сам 8-й тур Екстра-ліги розпочнеться протистоянням між Ураганом та Любартом. Луцький колектив намагатиметься здобути свою другу перемогу в сезоні у грі з командою, яка два свої останні матчі виграла з однаковим рахунком 7:1.

Екстра-ліга – регулярний сезон

7 листопада

19 тур

13:00 ХІТ – Авалон

8 тур

16:00 Ураган – Любарт

