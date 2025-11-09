Суха Балка та Тайр Експерт зіграють в останньому матчі 8 туру Екстра-ліги у 2025 році

Сьогодні, 9 листопада, в межах восьмого туру регулярного сезону Екстра-ліги України проходитиме один матч.

У Дніпрі в спорткомплексі "Олімпія+" зустрінуться Суха Балка та Тайр Експерт. Обидві команди йдуть у другій половині турнірної таблиці, тож це буде чудова можливість покращити своє становище. Особливо це стосується номінальних гостей, які посідають останнє місце чемпіонату.

Зазначимо, що у 2025 році це буде остання гра 8 туру. Раніше стало відомо, що ХІТ та Авалон домовилися помінятися домашніми матчами, а тому 7 листопада вони зіграли поєдинок 19 туру. Гра 8 туру була перенесена на березень 2026 року.

Екстра-ліга – регулярний сезон

8 тур, 9 листопада

12:00 Суха Балка – Тайр Експерт

Нагадаємо, що збірна України оголосила заявку на товариський матч проти Франції, яка згодом також оприлюднила склад.