ХІТ переграв Сокіл, Атлетик здолав Суху Балку в перших матчах 1/2 фіналу плейоф Екстра-ліги

У суботу, 9 травня, відбулися перші матчі 1/2 фіналу Екстра-ліги України з футзалу сезону-2025/26.

Так, Атлетик переграв Суху Балку, а долю матчу вирішив рикошет від Ніжника, який суттєво змінив траєкторію після прострілу Калашника з ауту.

Водночас ХІТ з рахунком 3:1 здолав хмельницький Сокіл. Чинні чемпіоні вирішили всі питання ще у першому таймі, на що суперник відповів лише одним голом у другій 20-хвилинці.

Наступні матчі команди зіграють вже завтра, 10 травня.

Екстра-ліга-2025/26.

1/2 фіналу

Перші матчі, 9 травня

Атлетик – Суха Балка 3:1 (1:1)

Рахунок в серії 1:0

Голи: 0:1 – 1 Сорокін, 1:1 – 9 Калашник, 2:1 – 30 Ніжник (аг), 3:1 – 38 Андре

ХІТ – Сокіл 3:1 (3:0)

Рахунок в серії 1:0

Голи: 1:0 – 6 Педяш, 2:0 – 15 Чижик, 3:0 – 18 Мельник, 3:1 – 28 Абзалов

Напередодні стало відомо, що Україна вдруге в історії буде представлена двома командами у футзальній Лізі чемпіонів у сезоні 2026/27.