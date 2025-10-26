Все вирішилося в першому таймі: Суха Балка поступилась Атлетику в Екстра-лізі

Сьогодні, 26 жовтня, відбувся останній матч шостого туру регулярного сезону української Екстра-ліги з футзалу, у якому зійшлися Суха Балка та Атлетик Футзал.

У дербі Дніпропетровщини перемогу з рахунком 3:2 здобув Атлетик.

Зауважимо, що всі голи були забиті ще в першому таймі. На гол Файдора Суха Балка відповіла ударом Ярошенка. Атлетик знову вийшов вперед зусиллями Андре Луіса, але суперники ще раз відігралися: цього разу забив Пелех.

Тим не менш, втримати нічию не вдалося. Атлетик миттєво забив третій і, як виявилося, вирішальний гол. Результативним ударом відзначився Щур.

Екстра-ліга – регулярний сезон

6 тур, 26 жовтня

Суха Балка – Атлетик Футзал 2:3 (2:3)

Голи: 0:1 – 4 Файдор, 1:1 – 9 Ярошенко, 1:2 – 12 Андре Луіс, 2:2 – 15 Пелех, 2:3 – 15 Щур

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, відбулися попередні три матчі шостого туру регулярного сезону Екстра-ліги.

Раніше відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2026 року, у якому братиме участь збірна України.