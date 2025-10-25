Ураган розгромив Сокіл на виїзді, нульова нічия Кардинала та Любарта

Сьогодні, 25 жовтня, відбулося два матчі української Екстра-ліги з футзалу, у якому Кардинал-Рівне зіграв проти Любарта, а івано-франківський Ураган – проти Сокола.

Перший поєдинок ігрового дня між Кардиналом та Любартом виявився не надто цікавим. Незважаючи на те, що обидві команди створювали чимало моментів, забити ніхто не зміг. У підсумку матч завершився нульовою нічиєю.

Натомість Ураган з Івано-Франківська вдало зʼїздив у гості до хмельницького Сокола. Господарі відкрили рахунок на 6 хвилині, однак цей гол став єдиним для них у поєдинку. Вже до кінця першого тайму Ураган забив двічі та вийшов вперед. У другій половині франківський клуб взяв ініціативу у свої руки та забив ще 5 голів. Матч закінчився з розгромним рахунком 1:7.

Екстра-ліга 2025/2026 – регулярний сезон

6 тур, 25 жовтня.

Кардинал-Рівне – Любарт 0:0 (0:0)

Сокіл – Ураган 1:7 (1:2)

Голи: 1:0 – 6 Гуль, 1:1 – 17 Крутко, 1:2 – 20 Дичук, 1:3 – 31 Шотурма, 1:4 – 32 Гранько, 1:5 – 34 Приходько, 1:6 – 35 Дичук, 1:7 – 36 Клімчук

Також 25 жовтня у шостому турі Екстра-ліги з футзалу свій поєдинок проведе ще одна команда з Івано-Франківської області. Фурнітура з Коломиї в гостях зіграє проти Авалона з Броварів.

Раніше ми писали, що Ураган розгромив Кардинал у домашньому матчі з рахунком 7:1.