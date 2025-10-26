Дербі Дніпропетровщини між Сухою Балкою та Атлетик Футзал закриватиме 6 тур Екстра-ліги
Атлетик Футзал
Сьогодні, 26 жовтня, проходитиме останній матч шостого туру регулярного сезону української Екстра-ліги.
На фанатів українського футзалу чекає дербі Дніпропетровщини, у якому зійдуться Суха Балка та Атлетик Футзал. У сезонному протистоянні минулого року сильнішими були підопічні Олександра Кабаненка (2:1, 2:2).
Екстра-ліга – регулярний сезон
6 тур, 26 жовтня
12:00 Суха Балка – Атлетик Футзал
Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, відбулися попередні три матчі шостого туру регулярного сезону Екстра-ліги.
Раніше відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2026 року, у якому братиме участь збірна України.