Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Дербі Дніпропетровщини між Сухою Балкою та Атлетик Футзал закриватиме 6 тур Екстра-ліги

Олексій Погорелов — 26 жовтня 2025, 09:32
Дербі Дніпропетровщини між Сухою Балкою та Атлетик Футзал закриватиме 6 тур Екстра-ліги
Атлетик Футзал

Сьогодні, 26 жовтня, проходитиме останній матч шостого туру регулярного сезону української Екстра-ліги.

На фанатів українського футзалу чекає дербі Дніпропетровщини, у якому зійдуться Суха Балка та Атлетик Футзал. У сезонному протистоянні минулого року сильнішими були підопічні Олександра Кабаненка (2:1, 2:2).

Екстра-ліга – регулярний сезон
6 тур, 26 жовтня

12:00 Суха Балка – Атлетик Футзал

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, відбулися попередні три матчі шостого туру регулярного сезону Екстра-ліги.

Раніше відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2026 року, у якому братиме участь збірна України.

Екстра-ліга Україна футзал Атлетик Футзал Суха Балка

футзал

Сокіл зіграє з Ураганом, Кардинал проти Любарта та гра новачків у 6 турі Екстра-ліги
Розгроми, покери й драми кінцівок: підсумки 5-го туру Екстра-ліги
Новачки Екстра-ліги випробують себе у матчах з чемпіоном та віцечемпіоном
Ураган завдав нищівної поразки Кардиналу, 16-річний Крутко оформив "покер"
Перші перемоги Сухої Балки та Авалона, блискучий дебют Журби: найцікавіше про 4 тур Екстра-ліги

Останні новини