Дербі Дніпропетровщини між Сухою Балкою та Атлетик Футзал закриватиме 6 тур Екстра-ліги

Сьогодні, 26 жовтня, проходитиме останній матч шостого туру регулярного сезону української Екстра-ліги.

На фанатів українського футзалу чекає дербі Дніпропетровщини, у якому зійдуться Суха Балка та Атлетик Футзал. У сезонному протистоянні минулого року сильнішими були підопічні Олександра Кабаненка (2:1, 2:2).

Екстра-ліга – регулярний сезон

6 тур, 26 жовтня

12:00 Суха Балка – Атлетик Футзал

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, відбулися попередні три матчі шостого туру регулярного сезону Екстра-ліги.

Раніше відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2026 року, у якому братиме участь збірна України.