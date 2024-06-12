Збірна України розгромила Монголію на чемпіонаті світу в Шанхаї

Чоловіча збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу серед студентських команд, який триває у китайському Шанхаї.

У 3 турі групового етапу українці впевнено обіграли команду Монголії. Матч завершився з рахунком 8:1.

Чемпіонат світу серед студентів

Група C, 3 тур

12 червня

Україна — Монголія 8:1

Нугадаємо, в першому турі "синьо-жовті" розгромили збірну Нової Зеландії, а в другому перемогли Хорватію. Обидва матчі завершилися з рахунком 9:1. Звитяга у вирішальному матчі групи C дозволила українцям посісти перше місце в групі.

Турнір триватиме до 16 червня. Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають гравці до 25-ти років – 1999 року народження й молодші.