Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України розгромила Монголію на чемпіонаті світу в Шанхаї

Микола Дендак — 12 червня, 10:50
Збірна України розгромила Монголію на чемпіонаті світу в Шанхаї

Чоловіча збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу серед студентських команд, який триває у китайському Шанхаї.

У 3 турі групового етапу українці впевнено обіграли команду Монголії. Матч завершився з рахунком 8:1.

Чемпіонат світу серед студентів
Група C, 3 тур
12 червня

Україна — Монголія 8:1

Нугадаємо, в першому турі "синьо-жовті" розгромили збірну Нової Зеландії, а в другому перемогли Хорватію. Обидва матчі завершилися з рахунком 9:1. Звитяга у вирішальному матчі групи C дозволила українцям посісти перше місце в групі.

Турнір триватиме до 16 червня. Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають гравці до 25-ти років – 1999 року народження й молодші.

Збірна України з футзалу футзал чемпіонат світу

Збірна України з футзалу

Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2026
Збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024
Збірна України буде в 2 кошику під час жеребкування ЧС-2024
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних
Україна зіграла внічию з Францією в останньому матчі товариського турніру в Литві

Останні новини