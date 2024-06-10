Студентська збірна України розгромила Нову Зеландію на ЧС у Шанхаї

Чоловіча збірна України з перемоги розпочала чемпіонат світу серед студентських команд, який триває у китайському Шанхаї.

У 1 турі групового етапу українці обіграли команду Нової Зеландії. Матч завершився з рахунком 9:1.

Чемпіонат світу серед студентів

Група С, 1 тур

10 червня

Україна — Нова Зеландія 9:1

Окрім Нової Зеландії суперниками "синьо-жовтих" по групі С є команди Хорватія та Монголія.

Збірна України наступний матч зіграє на 11 червня проти Хорватії. Початок — о 6:45 за київським часом.

Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають гравці до 25-ти років – 1999 року народження й молодші.