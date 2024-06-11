Студентська збірна України розгромила Хорватію на чемпіонаті світу в Шанхаї

Чоловіча збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу серед студентських команд, який триває у китайському Шанхаї.

У 2 турі групового етапу українці впевнено обіграли команду Хорватії. Матч завершився з рахунком 9:1.

Чемпіонат світу серед студентів

Група C, 2 тур, 11 червня

Україна — Хорватія 9:1

У попередній грі "синьо-жовті" розгромили збірну Нової Зеландії.

У вирішальному матчі групи C українська збірна зіграє з Монголією. Поєдинок відбудеться завтра, 12 червня, о 9:00 за київським часом.

Турнір триватиме до 16 червня. Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають гравці до 25-ти років – 1999 року народження й молодші.