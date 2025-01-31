Збірна України назвала стартовий склад на матч з Німеччиною

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом на матч проти Німеччини у межах відбору на Євро-2026 з футзалу.

Україна: Савенко, Абакшин, Зварич, Корсун (к), Семенченко

Запасні: Сухов, Первєєв, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявський, Микитюк, Сіріцький

Зустріч розпочнеться о 19:30. Трансляція на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.

Нагадаємо, "синьо-жовті" розпочали відбір двома перемогами: спершу розгромна над Кіпром (7:0), а потім у складному матчі проти Румунії (2:0).

Німці у першому турі ганебно зіграли з румунами (0:6), але потім реабілітувалися на кіпріотах (2:1).