Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України назвала стартовий склад на матч з Німеччиною

Олександр Булава — 31 січня 2025, 18:48
Збірна України назвала стартовий склад на матч з Німеччиною
Збірна України з футзалу
Асоціація футзалу України

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом на матч проти Німеччини у межах відбору на Євро-2026 з футзалу.

Україна: Савенко, Абакшин, Зварич, Корсун (к), Семенченко

Запасні: Сухов, Первєєв, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявський, Микитюк, Сіріцький

Зустріч розпочнеться о 19:30. Трансляція на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.

Нагадаємо, "синьо-жовті" розпочали відбір двома перемогами: спершу розгромна над Кіпром (7:0), а потім у складному матчі проти Румунії (2:0).

Німці у першому турі ганебно зіграли з румунами (0:6), але потім реабілітувалися на кіпріотах (2:1).

Збірна України з футзалу Євро-2026

Збірна України з футзалу

Німеччина – Україна: пряма трансляція матчу відбору на Євро-2026 – LIVE
Україна зіграє з Німеччиною матч відбору на Євро-2026
Німеччина – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2026
Гравцям збірної України з футзалу присвоїли звання "Заслужених майстрів спорту" за бронзу ЧС
Семенченко – найкращий молодий гравець світу в 2024 році за версією Futsalplanet

Останні новини