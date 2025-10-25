Сокіл зіграє з Ураганом, Кардинал проти Любарта та гра новачків у 6 турі Екстра-ліги
Сокіл Хмельницький
Сьогодні, 25 жовтня, шостий тур регулярного сезону української Екстра-ліги продовжиться трьома матчами.
О 12:00 розпочнуться одразу два поєдинки. У першому з них Кардинал-Авангард прийматиме Любарт, а в іншому відбудеться зустріч Сокола та Урагана.
Ігровий день закриватимуть новачки вищого українського дивізіону Авалон та Фурнітура. Старт їхньої гри запланований на 15:00.
Екстра-ліга – регулярний сезон
6 тур, 25 жовтня
12:00 Кардинал-Авангард – Любарт
12:00 Сокіл – Ураган
15:00 Авалон – Фурнітура
Нагадаємо, що вчора, 24 жовтня, шостий тур Екстра-ліги стартував з розгромної перемоги Київ Футзала.