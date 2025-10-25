Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Сокіл зіграє з Ураганом, Кардинал проти Любарта та гра новачків у 6 турі Екстра-ліги

Олексій Погорелов — 25 жовтня 2025, 09:58
Сокіл зіграє з Ураганом, Кардинал проти Любарта та гра новачків у 6 турі Екстра-ліги
Сокіл Хмельницький

Сьогодні, 25 жовтня, шостий тур регулярного сезону української Екстра-ліги продовжиться трьома матчами.

О 12:00 розпочнуться одразу два поєдинки. У першому з них Кардинал-Авангард прийматиме Любарт, а в іншому відбудеться зустріч Сокола та Урагана.

Читайте також :
Визначились суперники збірної України на Євро-2026

Ігровий день закриватимуть новачки вищого українського дивізіону Авалон та Фурнітура. Старт їхньої гри запланований на 15:00.

Екстра-ліга – регулярний сезон
6 тур, 25 жовтня

12:00 Кардинал-Авангард – Любарт

12:00 Сокіл – Ураган

15:00 Авалон – Фурнітура

Нагадаємо, що вчора, 24 жовтня, шостий тур Екстра-ліги стартував з розгромної перемоги Київ Футзала.

Екстра-ліга Кардинал-Рівне Сокіл Україна Ураган футзал Любарт Фурнітура Авалон

Екстра-ліга

Київ Футзал завдав Тайр Експерту п'ятої поразки поспіль в Екстра-лізі
АФУ назвала символічну п'ятірку 5-го туру Екстра-ліги
ХІТ декласував Тайр Експерт, Київ Футзал переміг Фурнітуру в 5-му турі Екстра-ліги
Новачки Екстра-ліги випробують себе у матчах з чемпіоном та віцечемпіоном
Атлетик у результативному матчі Екстра-ліги переграв Авалон, Любарт та Суха Балка не виявили переможця

Останні новини