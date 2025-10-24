Київ Футзал завдав Тайр Експерту п'ятої поразки поспіль в Екстра-лізі

У п'ятницю, 24 жовтня, відбувся матч-відкриття шостого туру Екстра-ліги між Київ Футзал та Тайр-Експерт.

Столичний колектив здобув переконливу перемогу з рахунком 6:2.

"Містяни" на класі провели обидва тайми, не даючи особливих шансів одеситам на порятунок. Ця поразка стала для гостей п'ятою поспіль, а Київ випередили ХІТ та очолили турнірну таблицю, проте у конкурента ще є матч в запасі.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

6 тур, 24 жовтня

Київ Футзал – Тайр-Експерт 6:2 (3:1)

Голи: 1:0 – Келвін, 6, 2:0 – Грицина, 8, 3:0 – Вінісіус, 12, 3:1 – Зварич, 13 (автогол), 4:1 – Літвінов, 23, 5:1 – Моспан, 25, 5:2 – Бабіло, 28, 6:2 – Поночовний, 34

Завтра у межах Екстра-ліги відбудеться ще три матчі, зокрема Сокіл зіграє з Ураганом, а Кардинал-Рівне прийматиме Любарт.

Раніше збірна України з футзалу дізналась суперників по групі на Євро-2026.