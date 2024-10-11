Ураган прийме Любарт, in.IT проти Сокола: сьогодні стартує Екстраліга-2024/25
Асоціація футзалу України
Сьогодні, 11 жовтня, двома матчами починається розіграш чемпіонату України з футзалу-2024/25.
Бронзовий призер минулого сезону Ураган (Івано-Франківськ) прийме дебютанта вищого дивізіону – луцький Любарт, а львівський in.IT зіграє проти хмельницького Сокола. Початок обох поєдинків запланований на 16:00.
Чемпіонат України – Екстраліга
1 тур, 11 жовтня
16:00 Ураган – Любарт
16:00 in.IT – Сокіл
Нагадаємо, минулого сезону чемпіоном України став київський ХІТ. У фінальному протистоянні команда Олега Лук’яненка не залишила шансів Енергії.
Нещодавно збірна України з футзалу встановила історичне досягнення, посівши третє місце на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані. Зазначимо, що більшість збірників є представниками національної першості.