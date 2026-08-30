Літній футзал на мінімалках, прісні київські дербі, пенальті незабитий і скасований: найцікавіше про 1 тур Екстраліги

У заключну суботу серпня в свою тридцять четверту ходу вирушив черговий чемпіонат України з футзалу, який вже вп'ятнадцяте проводиться у форматі Екстраліги. Головною її особливістю є те, що з неї за спортивним принципом ніхто не вилітає, а ротація команд відбувається за рахунок приходу клубів з Першої ліги, які змінюють тих, хто через ті чи інші причини від участі в Екстралізі відмовляється. В основному через те, що власники, засновники чи спонсори команд Екстраліги їх фінансово вже не тягнуть.

Іноді це призводить до того, що команди, що залишають Екстралігу, пробують пересидіти важкі часи в Першій лізі. Але за всю історію чемпіонатів України жодна команда, яка вирішила за власним бажанням опуститися в нижчий дивізіон, до Екстраліги так і не повернулася – рік чи два, і команда просто зникала з футзальної мапи.

У літнє міжсезоння одразу чотири команди припинили свої виступи в Екстралізі – це Кардинал-Авангард, Любарт, Фурнітура та Tyre Expert. Три останні не знайшли ресурсів, щоб продовжити грати хоча б у Першій лізі. І лише в Рівному для Кардинала-Авангард, команди з великими футзальними традиціями, вишукали фінансову можливість, щоб продовжити існування вже на рівні Першої ліги.

Саме цей дивізіон останнім часом непогано справляється з функцією постачальника команд до Екстраліги. Рік тому всі три призери, а це були Фурнітура, Авалон і Tyre Expert, наважилися спробувати свої сили на найвищому рівні. Цього літа командами Екстраліги стали київські Фантом і Агромат, а також львівський Альянс. Всі вони вже в першому турі продемонстрували, що прийшли до Екстраліги не для того, щоб бути хлопчиками для побиття і постачальниками очок, і дебютні для себе матчі завершили з очками.

Максимальний здобуток у Альянса, який в матчі-відкритті чемпіонату в Хмельницькому переміг Сокіл 2:0. Ще два столичні новачки Екстраліги грали дербі зі своїми земляками з Київщини. Фантом досяг того, чого минулого сезону не вдавалося нікому – зіграв внічию з грізним ХІТом. Ба більше, ще й не дозволив чемпіонам України вразити свої ворота – подібне було ще у червні 2024 року, коли ХІТ розписав нульову нічию в Івано-Франківську з Ураганом. Агромат у грі з Авалоном навіть був попереду, але, пропустивши м'яч у відповідь, змушений був задовільнитися нічиєю 1:1.

Сокіл – Альянс

Якщо дві гри між командами з київського регіону на дербі тягнуть хіба що за географічними ознаками, то гра в Дніпрі між Athletic Futsal та Сухою Балкою з Жовтих Вод це справжнє дербі – і з географією, і з історією, і з внутрішніми стосунками. Достатньо пригадати минулий сезон, в якому "атлети" в півфіналі плей-оф впевнено розібралися з жовтоводцями. І гра з першого туру залишилася за срібним призером минулого сезону, який на один м'яч – 3:2 – був сильнішим за бронзового.

Тур на мінімалках

Вже на початку цього огляду можна було звернути увагу на низьку результативність першого туру, і вона дійсно була аномальною. Аномально низькою – 11 м'ячів в п'яти іграх, це лише 2,2 м'ячі за гру. Довелося поглинути в історію, щоб з'ясувати, що гірше середня результативність за гру була в часи, які можна назвати історичними і доісторичними. В другому турі чемпіонату-17/18 команди в п'яти іграх забили десять м'ячів. А ще раніше були ті ж самі десять м'ячів в п'яти іграх в шістнадцятому турі сезону-11/12.

В часи, коли в футбол грали за системою "весна-осінь", буле таке поняття як "весняний футбол". Це коли мова йшла про гру низької якості. Обумовлена вона була жахливим станом полів, неоптимальним функціональним станом гравців і відсутністю комбінаційної гри, коли гравців більше боролися, ніж грали. В нашому футзалі з якістю паркетних покриттів проблем нібито немає, а от з функціональною підготовкою та відновленням технічних і ігрових кондицій команди Екстраліги влітку точно не допрацювали.

Гра туру

У матчі Athletic Futsal – Суха Балка всі недоліки "літнього футзалу" перекрили ті емоції, які вирували на майданчику. Щоправда, голів вболівальники дочекалися лише в другому таймі, але і до перерви нудьгувати їм не доводилося. По-справжньому гра вибухнула, коли бразилець Андре Луіз вистрілив дуплетом, забивши двічі протягом однієї хвилини. Це був конкретний удар по команді Станіслава Гончаренка, від якого вона не одразу оговталася, і на 30-й хвилині рахунок на користь Athletic Futsal виріс до 3:0.

Майже одразу Владислав Ніжник один м'яч відіграв, і решта часу пройшла під знаком прагнення жовтоводців врятувати гру. Підібратися на відстань одного голу вдалося за три хвилини до фінальної сирени. Гра сягнула апогею, втім, камбек Сухій Балці не вдався, і радощам "атлетів" після перемоги 3:2 не було межі.

Прем'єрний гол

Як і рік тому, прем'єрний гол сезону був забитий в Хмельницькому, але якщо тоді взяття воріт святкував Сокіл, то цього разу його суперник. На тринадцятій хвилині Альянсу вдалося провести тривалу, багатоходову комбінація за участю всієї п'ятірки гравців, а завершив її ударом з меж штрафного майданчика Владислав Константінов.

Цей гол став ще й переможним.

Гол туру

В грі з Агроматом броварському Авалону вдалося відігратися завдяки майстерно розіграному ауту. Бразилець Лукас Дамассено зробив закидання на Владислава Поволоцького, який гарматним ударом з лівої увігнав м'яч в кут воріт.

Таких м'ячів в футзалі забивається чимало, але вони завжди виглядають ефектно і завжди потрапляють в топ.

Пенальті туру

Пригадуючи минулий сезон, ахіллесовою п'ятою в ньому були пенальті. Деякий час відсоток реалізації був навіть нижчим за 50-тивідсотковий, і тільки ближче до завершення сезону гравці-пенальтисти виправилися, сезон-25/26 був закритий з середнім показником три реалізованих пенальті з п'яти.

Перший тур нового сезону, і одразу ж незабитий пенальті. На п'ятій хвилині гри Фантом – ХІТ гравець господарів Станіслав Моспан отримав можливість відкрити рахунок після призначення шестиметрового, але його наміри розгадав Олександр Кравець, який став першим воротарем, який не дозволив себе переграти на пенальті.

Скасований пенальті

В цій же грі ледь не дійшло до ще одного шестиметрового, але арбітри спільними зусиллями уникнули хибного рішення. Коли Євгеній Жук впав в штрафному майданчику Фантома, це дуже виглядало схожим на те, що падіння відбулося після контакту з воротарем. В цьому був впевнений арбітр Андрій Швець, який зупинив гру і вказав на шестиметрову позначку. Втім, на одному із повторів помітно, що Жук впав більше через те, що наступив на м'яч, нога в нього поїхала, що й призвело до падіння.

Це зміг угледіти арбітр Денис Куций, і після спільного обговорення двома рефері ігрового моменту рішення про призначення пенальті, яке було б хибним, було скасоване.

Автоголи туру

Два з одинадцяти голів в турі стали наслідком необачних дій гравців команди, що захищалася. В дніпровському дербі Ілля Терентьєв так неакуратно зреагував на удар воротаря Сухої Балки Олександра Сіріцького, що м'яч від ноги полетів у ворота "атлетів".

До речі, Ілля Терентьєв став першим гравцем, який в одній грі забивав і в чужі, і в свої.

Ще один автогол став наслідком технічної помилки воротаря Авалона Богдана Бабенка. Він так виставив свою ногу в прагненні відбити простріл гравця Агромату Микити Тищенка з кутового, що м'яч від неї залетів до сітки.

Воротар-асистент

В стартовому турі до забитих м'ячів воротарями справа не дійшла, втім, пройти повз дві гольові передачі голкіпера Athletic Futsal Богдана Мещерякова неможливо. Цей молодий ще за віком воротар, всього 20 років, відомий, що може підключитися до атаки і привезти собі гол, як це було у фіналі плей-оф минулого сезону, але в грі з Сухою Балкою його підключення пішли в плюс "атлетам".

На 24-й хвилині Богдан Мещеряков розігнав атаку, і після його передачі Андре Луіз відкрив рахунок. Ближче до середини другого тайму Мещеряков передачею через суперника на хід знайшов Іллю Терентьєва, який класним ударом справа під дальню штангу довів рахунок до 3:0.

Червона картка

Наскільки за різних обставин гравці можуть отримати червону картку, показує приклад Владислава Сизика. Новачок Агромата примудрився побачити перед собою червону картку, сидячи на лаві запасних. До протоколу зазвичай такі картки вписуються як отримані за неспортивну поведінку, хоча з випадком Сизика хтозна що він сказав арбітру Євгену Гордієнко, що той миттєво відреагував на почуте (а може і побачене, по відео це, на жаль, напевне не скажеш) червоною карткою.

Додамо, що вилучення сталося одразу після пропущеного Агроматом голу.

Шатаути туру

Повертаючись до теми вкрай нерезультативного першого туру, варто відзначити трьох воротарів, які залишили майданчик без пропущеного м'яча. Першим на нуль в турі відіграв голкіпер Альянсу Назарій Войтович. Ну а потім по шатауту в свій актив записали воротарі Фантома і ХІТа, Ігор Байдак і Олександр Кравець, які стали головними творцями унікального безгольового матчу між минулорічними тріумфаторами Першої ліги і Екстраліги.