Виснажливий футзал у Дніпрі та перерозподіл очок на прапорці: найцікавіше про 4 тур Екстраліги

Усі матчі четвертого туру у цьогорічній Екстралізі відбулися в один день. У Києві, попри складну ніч з п'ятниці на суботу, гралися три поєдинки, і повітряні тривоги не завадили проведенню матчів – всі вони пройшли за графіком.

Третій візит до Києва не приніс івано-франківському Урагану три очки. Ба більше, команда Юрія Іванишина може тільки самій собі докоряти, що залишилася навіть без одного залікового пункту після гри з Фантомом. Наздоганяючи суперника майже весь ігровий час і таки зрівнявши рахунок, франківці наприкінці гри бездарно розіграли штрафний, після якого пропустили у порожні ворота і програли 3:4.

SkyUp Futsal другий тур поспіль приймав представника Дніпропетровщини й знову виступив як постачальник очок. Як і тиждень тому від Athletic Futsal, "авіатори" пропустили три м'ячі вже від Сухої Балки, а одного голу у відповідь було замало, щоб розраховувати на позитивний результат.

По три м'ячі забили один одному в Києві й Авалон з Соколом. Підсумком стала нічия 3:3, але її позитивним результатом не визнали обидві сторони. Команда з Броварів, яка, на жаль, не має можливості грати в рідному місті, була в розпачі від пропущеного на останній хвилині матчу. Хмельничани, своєю чергою, були не вдоволені тим, що не використали й половини своїх численних моментів, що дозволило б уникнути нервів під завісу гри.

Авалон – Сокіл

У Львові нарешті дочекалися свята, яким стала перемога Альянса над Агроматом (7:3). Для господарів це був той чудовий день, коли в них залітало майже вже. А от Агромату з двома очками й останнім місцем час замислитися над тим, що варто щось робити, щоб не виступати в Екстралізі статистом.

У Дніпрі відбулася очікувана всією футзальною спільнотою гра між Athletic Futsal і ХІТом, і найдовше в ній очікуваним став результат. Гра мала розпочалися в суботу опівдні, втім, про перемогу в ній ХІТа 2:1 стало відомо, коли всі матчі туру вже завершилися. Навіть у Львові, де час початку гри згідно з розкладом був на три години пізніше.

Дебют туру

До середи минулого тижня трималася інтрига з персоною нового головного тренера Athletic Futsal, який, як з'ясувалося, вже після гри з Соколом залишився без Олександра Кабаненка і Владислава Корнєєва. Кілька днів футзальна спільнота думала і гадала, хто ж очолить "атлетів". Вибір же керівництва клубу з Дніпра для багатьох виявився несподіваним – головним тренером став Денис Овсянніков, колишній гравець Національної збірної України. В нього вже є тренерський самостійний досвід, коли він очолював МСК Харків і Суху Балку, але за всієї поваги до них Athletic Futsal це трохи інший рівень. Як за статусом, так і за амбіціями. До того ж, міжнародний досвід у Овсяннікова як у гравця величезний, а як у тренера – нульовий.

Втім, Європа у Athletic Futsal буде з 28-го жовтня, а от в Екстралізі на Дениса Овсяннікова випробування чекало з місця в кар'єр – домашня гра з ХІТом.

Гра туру

В історію сезону гра між віце-чемпіоном і чемпіоном України увійде, окрім рахунку, ще й тим, що тривала майже п'ять годин. Але це щодо часу не зовсім справедливо. Час початку її був призначений на 12.00, але в цей час в Дніпрі лунала повітряна тривога, тому команди залишалися в незнанні і тяжкому очікуванні часу початку гри. Стартувати вдалося близько другої, надалі в грі були тривалі паузи через повітряні тривоги, і фінальній свисток в цій багатостраждальній грі пролунав близько 19.00, тобто, загалом найбільш фанатичні вболівальники провели поблизу спорткомплексу і безпосередньо в ньому більше семи годин.

Першу половину першого тайму Athletic Futsal провів натхненно і з позиції сил. У голкіпера ХІТа Олександра Кравця роботи було вдосталь, в той час як його візаві, Богдан Мещеряков, вперше показав себе у всій красі лише на 10-й хвилині, коли нейтралізував вихід Владислава Первєєв сам на сам. За такого перебігу подій гол Артема Щура був логічним. Алогічним було те, що на перерву команди пішли з перевагою дніпрян лише в один м'яч.

ФК Athletic Futsal

Найпомітнішим у ХІТа в першій 20-тихвилинці був бразилець Келвін Кел, і в другому таймі він показав, що найкраще був готовий до гри в складі своєї команди. Три попередні матчі він відіграв без голів, а в Дніпрі, як та відома театральна рушниця, яка весь спектакль висить на стіні, щоб наприкінці вистрілити, Келвін Кел забив два м'ячі, які неможливо переоцінити.

Помітно, що в ХІТі він набирає ігрової ваги, що навіть сам Первєєв віддає бразильцю право удару на перспективному штрафному. Саме такий штрафний на 32-й хвилині Келвін Кел перетворив в гол прямим ударом. На останній же хвилині, коли на трибунах вже залишилися нечисленні вболівальники, бразилець ударом з носка прошив Мещерякова, чим приніс ХІТу перемогу.

Попри потужний антураж, гра знову залишила чимало питань по грі двох представників України в Лізі чемпіонів. ХІТ на цю гру просто зобов'язаний був вийти, щоб показати свою домінацію і перевагу, але з такою грою, як в першому таймі, йому буде важко в жовтні не тільки проти Бенфіки і Ель Посо, а і проти нідерландського Тайгерс Рурмонд. Щодо Athletic Futsal, то гра з ХІТом це була гра на емоційному піднесенні, і по ній одній робити будь-які висновки недоречно.

Очки на останній хвилині

Футзалу набагато більше, ніж футболу, стосується відома фраза, що грати потрібно до останньої хвилини чи навіть секунди. Не далі, як в минулому турі, ми були свідками, як Ураган на останній секунді уникнув поразки від Агромата. Принаймні, такою розв'язкою запам'яталася та гра, хоча щодо легітимності голу Урагану можна сперечатися. В турі ж за номером чотири одразу в трьох матчах на останній хвилині забивалися голи, які докорінно змінили результат.

Про один з таких м'ячів ми вже згадали, коли Келвін Кел своїм фехтувальним ударом нічийний рахунок 1:1 перетворив на 1:2 на користь ХІТа за 56 секунд до фінальної сирени.

У Києві в грі Авалона і Сокола господарі були близькими до першої перемоги в сезоні, коли були попереду 3:2. Втім, хмельничани пішли на штурм воріт броварчан, і за 29 секунд до сирени Нікіта Чорний ударом головою з пів метра привів гру в нічийну гавань 3:3.

Ще менше часу до завершення залишалося в грі між Фантомом і Ураганом. Трохи вище було про бездарний розіграш штрафного гостями, і він був в тому, що капітан франківців Петро Шотурма, найдосвідченіший гравець, зробив те, чого не можна робити.

Втім, можна казати й про грубу тренерську помилку. Штрафний біля воріт Фантома, Шотурма робить прямий удар, і це тоді, коли ворота Урагану порожні! Їх навіть ніхто і не збирався страхувати. Покарання було жорстоким: воротар Фантома Ігор Байдак легко піймав м'яч після удару Шотурми і холоднокровно вразив порожні протилежні ворота. Нічия 3:3, а разом з нею одне очко фактично було у Урагану в кишені, але в підсумку додому франківці поїхали ні з чим, подарувавши перемогу Фантому.

Фантом – Ураган

Вольові перемоги

Дві реально вольові перемоги були зафіксовані в турі. Першою її оформила Суха Балка, яка програвала в першому таймі SkyUp Futsal 0:1, але до перерви відігралася і в другому таймі покарала "авіаторів" за помилки двічі. Вольовою була і перемога ХІТа у вже згаданій "грі туру".

Цікаво, що в активі ХІТа зараз три перемоги, і всі вони були в іграх, в яких підопічні Сергія Журби якийсь час поступалися в рахунку. Суха Балка перевернула гру, що несприятливо складалася, на свою користь вдруге, тобто, і її обидві перемоги були вольовими.

Зворотня картинка у їхніх суперників в цих поєдинках. Athletic Futsal в сезоні програв дві гри, і обидві тоді, коли протягом гри вигравав. В грі з Соколом це було навіть двічі. SkyUp Futsal вперше програв гру, в якій був попереду.

Гол туру

Щотуру в Екстралізі цього сезону штампують м'ячі, забиті в ефектному стилі, коли гол стає наслідком закидання м'яча чи то з кутового, чи то з ауту, а далі йде майстерний удар злету. Минулого туру таких голів було аж два, але не вони потрапили в лауреати, а гол-красень Євгенія Жука був зовсім іншого плану.

У четвертому турі доводиться повертатися до того, що ми вже проходили. Нібито великий вибір, в турі команди показали гідну результативність – загалом 30 забитих м'ячів, в середньому 6 в грі. Але голом туру буде те, що зробив гравець Альянса Микола Грицина в грі проти Агромата на 8-й хвилині. Ярослав Квасній з ауту підсічкою закинув м'яч на протилежний фланг, де на м'яч вже очікував Микола Грицина і ударом злету увігнав його у ворота.

Дабл-пенальті туру

По два реалізованих і нереалізованих дабл-пенальті зафіксовані в 4-му турі. Вправно виконали свої удари Лукас Дамассено (Авалон) у ворота Сокола і Олександр Шпак (Альянс) у ворота Агромата.

У грі у Львові був ще один 10-тиметровий, але його чомусь не дали пробивати Шпаку, а Станіслав Лейб'юк не зміг переграти воротаря Агромату Станіслава Горніка.

Така ж доля спіткала і Петра Шотурму в дуелі з воротарем Фантома Ігорем Байдаком. До речі, капітан Урагану і також Національної збірної провів неоднозначний матч. З одного боку, в його активі дубль, з іншого – незабита "десятка" плюс безхитрісний удар з того самого штрафного, який призвів до поразки Урагану.

Що ж зі статистикою 10-тиметрових? Вони в чотирьох турах призначалися вже 13 разів, це все ж таки багатенько. Реалізація – 8 з 13-ти, що складає 62 відсотка. Після сейвів Ігоря Байдака та Станіслава Горніка воротарів, які відбивали 10-тиметрові, стало троє. Додамо, що дабл-пенальті пробивали вже 7 команд, а пробивалися вони у ворота шести клубів.

Воротар-голеадор

Воротар Фантома Ігор Байдак взагалі міг би претендувати на MVP туру, але в Екстралізі такий гравець чомусь не визначається. Окрім відбитого дабл-пенальті, в грі проти Урагану в його активі найголовніше – той самий прицільний удар через весь майданчик по порожнім воротам, який приніс його команді дорогоцінні три очки.

Це вже другий такий результативний удар у виконанні гравця, якому за тиждень виповниться 34 роки.

Червоні картки

Два гравці не дограли матчі четвертого туру не через власне бажання, отримавши червоні картки. Вперше була показана пряма червона картка, і це сталося в грі між Фантомом і Ураганом. Петро Шотурма не зміг зупинити м'яч після передачі Миколи Гуйвана, миттєве перехоплення, і Кіріл Сторожук побіг на побачення з воротарем Урагану, ще й маючи поруч вільного партнера. Гуйван зіграв рукою за межами штрафного майданчика, і тут може бути тільки один вирок від арбітрів – пряма червона картка.

Інша історія у червоної картки Максима Стрельцова в грі його Сокола з Авалоном. В першому таймі у Максима вже було попередження, в другому ж він відверто підвів команду. В центрі майданчика Стрельцов пішов в обіграш, втратив м'яч, після чого завалив Дмитра Стеценка руками.

Друга жовта, вилучення, Сокіл в меншості вистояв, але в наступній грі хмельничан Максим Стрельцов зіграти не зможе.

А от про це можна сказати наступне. В провідних європейських футзальних чемпіонатах, наприклад – в Іспанії чи Польщі, немає такого покарання, як автоматичний пропуск наступної гри після вилучення за дві жовті картки.

Це фактично подвійне покарання, проти якого виступає УЄФА, і в таких випадках в пасив гравця йде накопичування двох жовтих карток, які враховуються на подальше. В Іспанії перша дискваліфікація наступає після 5-ти жовтих карток, наступні після 10-ї, 15-ї тощо. В футзальній Екстраласі пропуск першого матчу після 4-ї жовтої картки.