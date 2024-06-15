ХІТ розгромив Енергію та захистив титул чемпіона України

Київський ХІТ здобув розгромну перемогу над львівською Енергією в третьому матчі фіналу плей-оф Екстра-ліги України з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Вже у першому таймі кияни здобули впевнену перевагу, забивши три голи. На початку другої половини гри ХІТ відзначився ще один раз.

"Енергетики", залишившись у меншості, проводили небезпечні атаки, однак пропустили 5-й гол після удару з центру поля.

Кияни захистили свій чемпіонський титул, який став для них другим в історії.

Екстра-ліга України з футзалу

Фінал, третій матч, 15 червня

Енергія (Львів) — Хіт (Київ) 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 3 Жук, 0:2 - 8 Сірий, 0:3 - 17 Жук, 0:4 - 22 Педяш, 0:5 - 38 Педяш

Рахунок у серії — 0:3

Також сьогодні відбудеться третій матч за 3 місце між Ураганом та SkyUp. Івано-франківський клуб може стати бронзовим призером Екстра-ліги у разі перемоги.

Нагадаємо, у півфіналі Хіт тричі переграв столичний SkyUp, а Енергія здолала Ураган.