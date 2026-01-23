Підтвердили статус фаворита: Іспанія розгромила Словенію на Євро-2026

У п'ятницю, 23 січня, головний фаворит збірна Іспанії розгромила команду Словенії у першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Іспанія зняла питання щодо переможця ще у першому таймі. Команда відкрила рахунок вже на 1 хвилині завдяки голу Антоніо. За 6 хвилин Мельядо подвоїв перевагу. Ще два голи влетіло наприкінці першого тайму.

І хоч словенці зуміли скоротити відставання у середині другого тайму, врятуватися від поразки їм не вдалося.

В іншому поєдинку цієї групи збірна Бельгії розгромила команду Білорусі з рахунком 4:0.

Чемпіонат Європи 2025 з футзалу

Груповий етап, 1 тур

Група C, 23 січня

Словенія – Іспанія 1:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 1 Антоніо, 0:2 – 7 Мельядо, 0:3 – 16 Рая, 0:4 – 18 Горділло, 1:4 – 28 Фідершек

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці групи B.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.