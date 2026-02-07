Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2026

Сьогодні, 7 лютого, відбудеться вирішальний матч чемпіонату Європи 2026 з футзалу, в якому збірна Португалії зустрінеться з командою Іспанії.

Зустріч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Зауважимо, що Португалія втретє поспіль та вчетверте загалом вийшла у фінал чемпіонату Європи. Вона виграла два попередні турніри. Іспанці ж мають найбільше в історії трофеїв на Євро – 7.

Нагадаємо, у чвертьфіналі в екстратаймах Франція обіграла збірну України. В груповому етапі українці в першому турі сенсаційно поступилися Вірменії. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а також здолала Чехію.