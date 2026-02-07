Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2026

Микола Дендак — 7 лютого 2026, 17:43
УЄФА
Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2026

Сьогодні, 7 лютого, відбудеться вирішальний матч чемпіонату Європи 2026 з футзалу, в якому збірна Португалії зустрінеться з командою Іспанії.

Зустріч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Читайте також :
Відео Фото Від 20 років без турнірів до домінації: як збірна Португалії стала світовим грандом

Зауважимо, що Португалія втретє поспіль та вчетверте загалом вийшла у фінал чемпіонату Європи. Вона виграла два попередні турніри. Іспанці ж мають найбільше в історії трофеїв на Євро – 7.

Читайте також :
Відео Фото Збірна Іспанії – володарка "футзальної корони", що втратила свій трон і прагне повернення

Нагадаємо, у чвертьфіналі в екстратаймах Франція обіграла збірну України. В груповому етапі українці в першому турі сенсаційно поступилися Вірменії. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а також здолала Чехію.

Збірна Іспанії з футзалу Збірна Португалії з футзалу текстова трансляція Чемпіонат Європи-2026 з футзалу
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік