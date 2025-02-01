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Зірковий форвард Мілана перейшов у Галатасарай – Романо

Микола Дендак — 1 лютого 2025, 11:42
Зірковий форвард Мілана перейшов у Галатасарай – Романо
Альваро Мората
Getty Images

Капітан збірної Іспанії та нападник італійського Мілана Альваро Мората став гравцем турецького Галатасарая.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Він зазначає, що гравець виступатиме у Туреччині на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік (з опцією подовження), також у Галатасарая буде право викупу гравця.

Проте за інформацією Marca, футболіст перебуватиме в оренді до кінця сезону, а 30 червня турецький клуб повинен буде викупити його за 15 мільйонів євро.

Також іспанська газета повідомляє, що Мората отримуватиме 900 тисяч євро на місяць. Це показник рівня Віктора Осімхена (найбільша зарплата у клубі).

32-річний іспанець перейшов у Мілан з Атлетико Мадрид лише минулого літа за 13 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів і 2 асисти у 25 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно Галатасарай покинув іменитий вінгер Хакім Зієш. Він продовжить кар’єру в катарського Аль-Духаїлі.

Галатасарай Мілан Збірна Іспанії з футзалу Альваро Мората

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