Зірковий форвард Мілана перейшов у Галатасарай – Романо

Капітан збірної Іспанії та нападник італійського Мілана Альваро Мората став гравцем турецького Галатасарая.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Він зазначає, що гравець виступатиме у Туреччині на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік (з опцією подовження), також у Галатасарая буде право викупу гравця.

🚨🟡🔴 Álvaro Morata to Galatasaray, here we go! AC Milan and Gala have now verbally agreed on all terms of the move.



Initial loan with option to extend +1 year and buy clause included.



Documents being checked, then Morata will fly to Istanbul.



Exclusive story, confirmed. 🇹🇷 pic.twitter.com/lcoosxUNHY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025

Проте за інформацією Marca, футболіст перебуватиме в оренді до кінця сезону, а 30 червня турецький клуб повинен буде викупити його за 15 мільйонів євро.

Також іспанська газета повідомляє, що Мората отримуватиме 900 тисяч євро на місяць. Це показник рівня Віктора Осімхена (найбільша зарплата у клубі).

32-річний іспанець перейшов у Мілан з Атлетико Мадрид лише минулого літа за 13 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів і 2 асисти у 25 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно Галатасарай покинув іменитий вінгер Хакім Зієш. Він продовжить кар’єру в катарського Аль-Духаїлі.