Зірковий форвард Мілана перейшов у Галатасарай – Романо
Капітан збірної Іспанії та нападник італійського Мілана Альваро Мората став гравцем турецького Галатасарая.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Він зазначає, що гравець виступатиме у Туреччині на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік (з опцією подовження), також у Галатасарая буде право викупу гравця.
Проте за інформацією Marca, футболіст перебуватиме в оренді до кінця сезону, а 30 червня турецький клуб повинен буде викупити його за 15 мільйонів євро.
Також іспанська газета повідомляє, що Мората отримуватиме 900 тисяч євро на місяць. Це показник рівня Віктора Осімхена (найбільша зарплата у клубі).
32-річний іспанець перейшов у Мілан з Атлетико Мадрид лише минулого літа за 13 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів і 2 асисти у 25 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, нещодавно Галатасарай покинув іменитий вінгер Хакім Зієш. Він продовжить кар’єру в катарського Аль-Духаїлі.