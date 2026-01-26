Сокіл звернувся до УАФ через "дискредитацію" клубу на ресурсах Асоціації футзалу

Спортивний клуб Сокіл звернувся до Комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу через дії Асоціації футзалу України.

Текст заяви був опублікований на офіційному сайті клубу.

Напередодні чемпіонату Європи 2026 пресслужба АФУ через Telegram звернулася до медійників Сокола з пропозицією долучитися до запису відеозвернення на підтримку національної збірної України.

Проте такі питання не входять до компетенції працівників пресслужби, а тому було запропоновано звернутися до голови клубу Атема Галаса.

Однак цього не було зроблено. У заяві зазначається, що з боку АФУ на адресу клубу почали лунати погрози та шантаж. Натомість жодних контактів щодо запису відеозвернення з керівництвом Соколу не було зроблено.

"Згодом на інформаційних ресурсах АФУ в соціальних мережах з'явилися дописи, що дискредитують СК Сокіл, ще й з доданням власних вигадок, що це "через позицію клубу". Такі вигадки, які є виключно фантазією або самої АФУ, або її пресслужби, стали причиною образливих коментарів на адресу СК Сокіл з боку прихильників футзалу", – йдеться у заяві Сокола.

Клуб вважає таку поведінку АФУ неприпустимою та просить Комітет етики та чесної гри УАФ перевірити викладені факти.

Раніше пресслужба АФУ опублікувала звернення команд чемпіонату України до гравців збірної під гаслом "11 клубів – одна збірна". Проте на відео відсутні футзалісти Сокола. У дописі АФУ йдеться, що "хмельницький Сокіл не долучився через позицію клубу".

Нагадаємо, що у другому турі чемпіонату Європи 2026 збірна України перемогла Литву. У турнірні таблиці групи В "синьо-жовті" піднялися на другу сходинку.