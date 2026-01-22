Шевченко звернувся до збірної України напередодні старту на Євро-2026

Президент Української асоціація футболу Андрій Шевченко зустрівся із чоловічою збірною України перед грою проти Вірменії.

Про це він написав у своєму профілі в Instagram.

Володар Золотого м'яча виступив зі словами підтримки та попросив стати на футзальному майданчику однією командою.

"Зустрівся зі збірною, яка сьогодні розпочинає участь у футзальному Євро матчем проти Вірменії. У день соборності України бажаю гравцям виступити єдиною командою. Вболіваємо за вас", – написав Шевченко.

Нагадаємо, що 22 січня команда Олександра Косенка зіграє проти Вірменії. Початок зустрічі – о 17:00 (за київським часом). Також у груповому раунді "синьо-жовті" зустрінуться із Литвою (25 січня) та Чехією (28 січня).

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Вірменія – Україна.