Гравці збірної України з футзалу повторили легендарне фото Мессі з трофеями

Гравці збірної України з футзалу Ростислав Семенченко і Данило Абакшин зробили спільне фото після закінчення чемпіонату світу, на якому у складі національної команди стали бронзовими призерами.

Семенченко і Абакшин повторили легендарне фото Ліонеля Мессі у ліжку з трофеєм після виграшу ЧС-2022.

"На добраніч", – підписане фото Семенченка і Абакшина.

Відзначимо, що Ростислав Семенченко отримав престижну індивідуальну нагороду підсумками ЧС-2024 – "бронзовий м'яч", як один із трьох найкращих гравців турніру.

Данило Абакшин отримав "срібну бутсу" чемпіонату світу 2024. За турнір він забив 7 голів у 7 матчах.

Нагадаємо, що збірній України завдяки успішним виступам в Узбекистані вдалося встановити два власні рекорди на чемпіонатах світу.