Збірна України зустрінеться з Аргентиною на ЧС-2024

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 4 матчі 1 туру групового етапу чемпіонату світу з футзалу.

Свій шлях на турнірі розпочне національна збірна України, яка зустрінеться з Аргентиною. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт".

Зазначимо, що аргентинці вибили "синьо-жовтих" в 1/8 фіналу ЧС-2016. Тоді все вирішив єдиний гол Лео Куццоліно з дабл-пенальті за хвилину до кінця другого екстратайму.

Розклад матчів ЧС-2024

13:00 Нова Зеландія – Лівія

15:30 Афганістан – Ангола

15:30 Іспанія – Казахстан

18:00 Аргентина – Україна

Напередодні Бразилія декласувала Кубу, Нідерланди зіграли внічию з Узбекистаном на старті ЧС-2024.