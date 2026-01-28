Ці люди живуть у Росії, – Корсун – про росіян у складі збірної Вірменії

Капітан національної збірної України з футзалу Ігор Корсун поділився думками про росіян у складі збірної Вірменії та чи впливало це на гру на чемпіонаті Євро-2026.

Про це він розповів у інтерв'ю для сайту "Чемпіон".

"Я вважаю, що впливало. Тому що ці люди живуть у Росії і їхнє відношення до нинішньої ситуації нам невідоме. Але я дуже радий, що всі наші гравці проявили максимальний професіоналізм і обійшлося без зайвих емоцій та червоних карток."

Також Корсун прокоментував резонансний інцидент із натуралізованим росіянином зі збірної Вірменії, який після перемоги своєї команди дозволив собі публічні образи та висміювання на адресу України. Капітан зазначив, що цей випадок не пройшов повз увагу колективу:

"Так, його висловлювання обговорювали. Але на це є відповідні органи, і вони мають дати оцінку його діям".

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 28 січня – стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а у другому поєдинку розгромила Литву.