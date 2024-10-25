Аврора здолала Суху Балку у третьому турі Екстраліги

Сьогодні, 25 жовтня, відбувся матч третього туру чемпіонату України з футзалу сезону-2024/25.

Зокрема, київська Аврора здолала Суху Балку з рахунком 4:1, доля матчу була визначена вже у першому таймі, коли кияни забили 3 голи. Господарі мали дві нагоди забити з дабл-пенальті, але Юрій Савенко парирував обидва удари.





Чемпіонат України – Екстраліга

3 тур, 25 жовтня

Суха Балка – Аврора 1:4 (1:3)

Зазначимо, також сьогодні відбудеться ще два матчі:

14:00. МСК Харків – Сокіл Х.

16:00. Ураган – SkyUp Київ

Нагадаємо, у другому турі київський SkyUp здобув перемогу над рівненським Кардиналом, Аврора переграла МСК Харків, а львівська Енергія розписала мирову з Ураганом з Івано-Франківська.