Екстраліга взяла приклад з УПЛ: найцікавіше про другий тур чемпіонату України

Після того, як у футзальній Екстралізі позаду другий тур, матчі якого відбулися у п’ятницю-суботу минулого тижня, логічною є спокуса порівняти його статистично з першим туром. Зробити це в абсолютних показниках не є можливим, адже одна гра з туру за номером два, Сокіл – ХІТ, через участь киян в Лізі чемпіонів перенесена на 28 грудня. Тому беремо для порівняння середні показники, і в перших двох турах середня результативність виявилася приблизно рівною. В першому турі вона була 5,17 м’яча за гру (31 гол в шести іграх), в другому турі 5,2 м’яча за гру (26 в п’яти іграх).

А от за жовтими картками різниця просто вражаюча. В шести іграх першого туру арбітри показували "гірчичники" 26 раз, а от в п’яти іграх минулого тижня... всього дев’ять. І це при тому, що в турі було "класичне енергетичне" дербі між Енергією та Ураганом (3:3), перше на рівні Екстраліги дніпровське дербі між Athletic Futsal та Сухою Балкою (2:1), плюс битва у Луцьку між Любартом та in.IT (3:0), де очки, які стояли на кону, були "золотими" в плані боротьби за місце в плейоф.

Але ці ігри пройшли на диво мирно, а на покарання у вигляді перерахування на р/р Асоціації футзалу України 5000 гривень, яке накладається за отримання гравцями однієї команди трьох жовтих карток в одній грі, награв лише МСК Харків, який не встояв перед Aurora Team (2:4). Лідерство ж у турнірній таблиці одноосібно захопив SkyUp Futsal, який переконливо по грі, але не дуже за рахунком був сильнішим за Кардинал-Рівне (5:3).

Поряд з невеликою кількістю попереджень, ще однією важливою особливістю другого туру було те, що всі п’ять матчів були рознесені по часу. Ситуація була дуже близькою до того, що є в футбольній УПЛ, в якій інтервал в часі початку між іграми туру складає дві з половиною години, що є дуже зручним для вболівальників.

Як тут не пригадати той жах, який був в першому турі Екстраліги, коли в суботу, 12 жовтня, одночасно гралися чотири гри, і де тут про популяризацію футзалу та зручність для вболівальників. Втім, і в цій діжці меду знайшлося місце для ложки дьогтю: матчі другого туру були розбиті на два дні, але це не субота та неділя, а п’ятниця та субота. Причому, на робочий день припадали три гри, перша з яких стартувала о 12.00, а друга о 14.30. Вочевидь, ненормальна ситуація, яка позбавляє футзал певної аудиторії.

Є інформація, що АФУ робить певні кроки, щоб зробити перегляд матчів ЧУ зручним для вболівальників. Вже відомо, що третій тур розпочнеться в п’ятницю, 25 жовтня, матчами між МСК Харків та Соколом і Ураганом та SkyUp Futsal. В Івано-Франківську заздалегідь забронювали собі час початку гри на 16.00, а харків’яни після звернення представника АФУ знайшли можливість поставити час початку таким, щоб гра з Соколом завершилася до гри в Івано-Франківську.

Олександр Дичук проти Миколи Грицини ФК Ураган

Втім, АФУ в ситуації з початком ігор потрібно виступати не як прохач, а діяти наполегливіше. Давно вже визріла необхідність проведення наради за участю всіх клубів для знаходження консенсусу в вирішенні головного питання: в турі немає бути такого, щоб дві гри проводилися одночасно! Які можуть бути варіанти, коли в турі шість ігор? Один з них на поверхні: одна гра в п’ятницю ввечері 16.00 або 17.00, три в суботу – 12.00, 14.30 та 17.00, і дві в неділю – 12.00 та 14.30. Є розуміння того, що клубам ой як важко буде відмовлятися від того, що вони робили роками.

Є складнощі і з тим, що жоден з клубів Екстраліги немає власної спортивної арени, а всі вони їх орендують. Але в пріоритеті має бути вболівальник і тільки він! Коли прийде усвідомлення цього, то і консенсус обов’язково з’явиться. Звісно ж, за умови, що в АФУ відповідальні за проведення чемпіонату України персони відірвуться від сидіння на п’ятій точці, а наполегливо попрацюють над тим, щоб враховуючи всі складнощі, все ж таки знайти в кожному турі оптимальні варіанти, які влаштують і команди-господарі, і тих, хто буде грати на виїзді.

Час переходити безпосередньо до футзалу, до того, що відбувалося на майданчиках в другому турі, щоб представити читачам десятку фішок, які або були в центрі уваги, або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників, але перша з них все ж таки не про гру.

Арени туру

Минулого сезону на одну одиницю збільшилася кількість арен, які в різні часи приймали матчі чемпіонату України з футзалу. Київський SkyUp Futsal рік тому дебютував в Екстралізі і одразу в якості домашньої арени заявив спортивний комплекс GYMMAXX. Інші два столичні клуби, ХІТ та Aurora Team, цілий рік ділили між собою один майданчик, але ще влітку від представників Aurora Team пішла інформація, що клуб змінить місце проведення домашніх матчів. Ним став спорткомплекс Олімпійського коледжу ім. Піддубного, де клуб Aurora Team поклав новий паркет.

Владислав Сорокін проти Ігоря Салтанова ФК СкайАП

Саме на ньому відбулася гра киян проти МСК Харків, і гравці обох команд мали можливість оцінити якість паркету. Ті ж, хто дивився гру в онлайн-трансляції, мали можливість оцінювати якість картинки, і, відверто, мали б бути не у захваті. З кольором покриття в Aurora Team дещо не вгадали, адже темно-коричневий його колір і чорний колір штрафних майданчиків якось не радували око.

Звісно ж, що на смак та колір товаришів немає, але нещодавно ми дивилися чемпіонат світу і бачили, що всі його матчі гралися на покритті синього кольору, навіть блакитного. Свого часу УЄФА експериментувала з кольором покриття при проведенні чемпіонатів Європи, "Фіналів чотирьох" Ліги чемпіонів, і врешті решт після консультацій з телевізійниками прийшли до висновку, що на паркеті синього кольору картинка з футзальних матчів виглядає найпривабливіше.

Наочний приклад цієї тези покриття ще однієї арени, яка вперше в своїй історії приймала Екстралігу – Олімпія+ в Дніпрі. Щоправда, його чудові кольорові переваги нівелюються тим, що покриття на Олімпії+ це не паркет, а тарафлекс. Наскільки відомо, тарафлекс найсучасніший, але яким би він не був, гума є гума, і тим командам, які будуть їздити до Athletic Futsal та Сухої Балки, не уникнути проблем, пов’язаних з адаптацією до тарафлексу.

І, нарешті, ще одна спортарена, яка вперше побачила у себе Екстралігу, це ВОДЮСШ в Луцьку. Ще минулого сезону у всіх, хто бачив що в ній з розміткою майданчика та з покриттям, був принаймні подив, адже зона заміни знаходилася... за лінією воріт. Без того, щоб в спорткомплексі була проведена реконструкція, про Екстралігу мови бути не могло, і влітку в Луцьку поклали новий паркет плюс зони заміни гравців знаходяться там, де вони і мають бути. Щодо кольору, то він традиційний для більшості футзальних арен, які є в України – світло-коричневого кольору, який дає приємну і якісну телевізійну картинку.

Гра туру

Другий тур поспіль лауреатом в цій номінації є гра за участю львівської Енергії. От вміють підопічні Валерія Легчанова закрутити інтригу в матчі так, щоб вболівальники не могли від нього відірватися до останніх секунд. А ще дали нагоду згадати про так званий закон бумерангу.

У першому турі "енергетики" неймовірним чином "відскочили" в Рівному, коли звели гру до нічиєї за 10 секунд до фінальної сирени. В другому ж турі вже самі втратили перемогу, коли дозволи Урагану відігратися за 29 секунд до завершення гри.

З точки зору математики Енергії краще було б програти в Рівному та виграти вдома, і мали б львів’яни три очки. Але після двох найяскравіших за інтригою матчів підопічні Валерія Легчанова мають лише два залікових пункти і місце в нижній частині турнірної таблиці.

Швидкострільність туру

Гра в Луцьку між Любартом та in.IT дала підстави для відкриття номінації, в якій надалі буде формуватися рейтинг "швидких м’ячів", забитих на першій хвилині гри. Саме на ній лучани провели позиційну атаку, Дмитро Романюк обігрався в стіночку з Владиславом Камцем, вийшов на ударну позицію, з якої пробив повз воротаря "айтішників" Андрія Пітулю.

Табло в момент взяття воріт зупинилося на відмітці 19:16, що означало гол на 44-й секунді, але трохи згодом режисер трансляції підкорегував час на 19:15, і це 45-та секунда. В цей момент коментатор гри сповістив, що Любарт забив за 35-й секунді, тому довелося взяти до рук секундомір, засікти час, коли м’яч перебував в грі, щоб встановити, що Дмитро Романюк відзначився таки на 45-й секунді.

Гол туру

Трохи вище було, що арбітри в п’яти іграх 26 разів фіксували взятті воріт, але якихось ефектних голів було не так багато. Тому доводиться дещо повторюватися, і найкращим в другому турі визнаний гол, який певною мірою схожий на той, що був найкращим в першому турі у виконанні Максима Літвінова.

На 6-й хвилині гри між Aurora Team та МСК Харків гравець господарів Максим Чеберяк зі своєї половини чудовою розрізною передачею залишив поза справами всю четвірку харків’ян і вивів Максима Малиновського на побачення з голкіпером Микитою Поддубним. А далі новачок столичного клубу виконав все блискуче: удар підсічкою над плечем воротаря, і м’яч затріпотів у сітці.

Пенальті туру

Як і в першому турі, арбітри одного разу фіксували порушення, яка гідне призначення шестиметрового, і знову це потрібно було робити в грі за участю SkyUp Futsal. На 12-й хвилині бразильський легіонер "авіаторів" Лукас на такій швидкості увірвався до штрафного майданчика, що гравець Кардиналу-Рівне Олександр Басич зупинив його тільки з порушенням правил.

У першому турі, в грі проти Athletic Futsal, підопічні Тараса Шпички не реалізували пенальті, який пробивав Юрій Щериця. Тому було прийняте рішення "змінити ногу", до шестиметрової позначки підійшов Максим Літвінов і пробив без шансів для голкіпера рівнян Дмитра Дяченка.

Як бачимо, варто було "авіаторам" дотримуватися неписаного правила, що гравцю, який заробив пенальті, краще його не бити, як результат прийшов,і це дозволило Максиму Літвінову очолити список найкращих голеадорів Екстраліги разом зі своїм партнером по команді Лукасом, який в грі з "Кардиналом-Рівне" оформив дубль.

Автогол туру

Голи у власні ворота в футзалі трапляються набагато частіше, ніж в футболі, і в другому турі неприємні емоції довелося пережити гравцеві Кардиналу-Рівне Дмитру Скибчику. На 11-й хвилині гри SkyUp Futsal заробив аут біля воріт рівнян, Владислав Корнєв легенько покотив м’яч Денису Сніцаренку, після удару якого м’яч влучив у п’яту Скибчику і опинився у воротах.

Класичний для футзалу автогол, яких буває чимало, коли йде виконання силового прострілу в штрафний майданчик. Гравець команди, яка захищається, зосереджений на супернику, і достатньо трохи втратити м’яч зі свого огляду, щоб через це стати причиною неприємностей для власної команди.

Автогол Скибчика став третім випадком цього сезону, коли гравці вражають власні ворота.

Курйозний гол туру

На третю номінацію поспіль, пов’язану з голами, залишаємося на грі між SkyUp Futsal та Кардиналом-Рівне, бо неможливо пройти повз фейл голкіпера "авіаторів" Андрія Острікова, який, до речі, в цій грі з’явився на майданчику в другому таймі. Майже шість з половиною хвилин Андрій грав ідеально, але на 27-й хвилині що називається "привіз".

У спокійній ситуації капітан SkyUp Futsal Владислав Корнєв відкотив м’яч назад голкіперу, і поки Остріков вигадував, що ж з ним робити, ситуацією миттєво скористався досвідчений Олександр Басич. 36-тирічний гравець блискавкою побіг на воротаря, коли той намагався винести м’яч від воріт, зачохлив це винесення, і від ноги Басича м’яч залетів у ворота.

На щастя для Острікова, на момент його помилки SkyUp Futsal мав суттєву перевагу в рахунку 5:1, тому для Андрія обійшлося, хоча висновки потрібно робити обов’язково.

Привоз туру

Немає в футзалі таких тренерів, хто б не попереджав своїх гравців, наскільки потрібно бути уважним в той момент, коли воротар твоєї команди залишає свої володіння, щоб підключитися до атаки або створити чисельну перевагу для її розвитку. Напевне, про це неодноразово говорив своїм підопічним і головний тренер Урагану Юрій Іванишин, але таке застереження проігнорував Андрій Британ. Це не може не викликати подив, адже в омолодженому складі Урагану Андрій один з найдосвідченіших гравців. І тим не менше...

На 37-й хвилині в грі у Львові Британ знаходився на позиції останнього, а голкіпер Олександр Сіріцький перемістився до правої бровки, щоб створити ширину атаки. І саме в цей момент Британ недооцінив швидкісні здібності гравця Енергії Михайла Грицини, який "перекусив" необачливу передачу Британа на Андрія Богославського. Молодший з братів Грицин був першим на м’ячі і ударом з центральної лінії спрямував шкіряну кулю за призначенням.

Цей гол змінив нічийний рахунок 2:2 на 3:2 на користь Енергії, і величезне щастя Андрія Британа, що Урагану під завісу гри все ж таки вдалося уникнути поразки.

Дебютні тренерські перемоги туру

Тиждень тому в огляді подій першого туру окремою номінацією був дебют зі знаком мінус трьох головних тренерів, які проводили свої перші матчі в Екстралізі. За підсумками двох турів кількість таких тренерів зменшилася до одного. Гравці Athletic Futsal та Любарта потішили переможним результатом своїх керманичів, відповідно, Олександра Кабаненка та Назара Бугайчука.

Єдиний, хто з тренерів-дебютантів залишається без перемог, це головний тренер МСК Харків Василь Сухомлинов. Його команда була на шляху до трьох очок в грі проти Aurora Team, коли до середини другого тайму вигравала 2:1, але до кінця переможний шлях так і не пройшла.

Ті півтора тайми мають стати попередженням для наступних суперників "містян", і найближчий з них це хмельницький Сокіл, з яким МСК Харків зіграє в третьому турі.

Засуха туру

Після двох турів в Екстралізі залишилася тільки одна команда, гравці якої не спромоглися бодай на один забитий м’яч – львівський in.IT. В "айтішників" це третій сезон на найвищому рівні, і дві сухі поразки в двох стартових турах змусили пригадати їхній дебют у чемпіонаті України сезону-2022/23. Тоді команда Андрія Федюка в першому турі програла 0:5 Урагану, а за тиждень Соколу 0:2.

Першого ж, історичного голу в Екстралізі фанатам цього клубу довелося чекати ще небагато, адже в третьому турі, на четвертій хвилині гри проти Кардиналу-Рівне, ворота рівнян вразив Віталій Танський. Ту гру, до речі, in.IT теж програв, але зараз не про це.

В календарі третього туру Екстраліги стоїть львівське дербі між in.IT та Енергією, і якщо "айтішникам" протягом чотирьох стартових хвилин не вдасться "розтинути" захист "енергетиків", то вони оновлять свій клубний антирекорд з гольової засухи, який наразі складає 83 хвилини.

Анатолій Подвойський, пресслужба СК Сокіл, спеціально для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець