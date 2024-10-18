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Аврора здолала МСК Харків, SkyUp переміг Кардинал-Рівне у 2 турі Екстраліги

Олександр Булава , Андрій Яросименко — 18 жовтня, 18:46
Аврора здолала МСК Харків, SkyUp переміг Кардинал-Рівне у 2 турі Екстраліги
Асоціація футзалу України

Сьогодні, 18 жовтня, відбулися три матчі другого туру чемпіонату України з футзалу сезону-2024/25.

Зокрема, київський SkyUp здобув перемогу над рівненським Кардиналом, та продовжив одноосібно очолювати турнірну таблицю.

У другому матчі Аврора переграла МСК Харків. Гості двічі були попереду впродовж поєдинку, але київська команда змогла завершити матч на переможній для себе ноті.

У ще одному матчі дня львівська Енергія розписала мирову з Ураганом з Івано-Франківська.

Чемпіонат України – Екстраліга
2 тур, 18 жовтня

SkyUp Київ – Кардинал-Рівне 5:3 (3:1)

Аврора – МСК Харків 4:2 (1:1)

Енергія – Ураган 3:3 (1:1)

Нагадаємо, у першому турі чинний чемпіон ХІТ стартував з нічиєї у київському дербі з Авророю, а срібний призер Енергія лише на останніх секундах уникнула поразки від Кардинала.

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Екстраліга

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