Україна розгромно поступилася Аргентині: огляд матчу чемпіонату світу

У неділю, 15 вересня, збірна України з футзалу зазнала поразки від Аргентини у стартовому матчі чемпіонату світу-2024, що відбувається в Узбекистані.

Огляд поєдинку

Чемпіонат світу-2024 – футзал

Група C, 1 тур, 15 вересня

Аргентина – Україна 7:1 (2:1)

Голи: 0:1 – Шотурма (16), 1:1 – Арієтта (19), 2:1 – Браді (20), 3:1 – Роса (21), 4:1 – Борруто (30), 5:1 – Арієтта (32), 6:1 – Алемані (39), 7:1 – Борутто (40)

Чемпіонат світу з футзалу проходить в Узбекистані. В іншому матчі групи C Афганістан у результативному поєдинку обіграв Анголу (6:4).

Наступний матч Україна проведе 18 вересня – суперником буде Ангола. 21 вересня команда Косенка зіграє проти Афганістану.