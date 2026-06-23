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СкайАп підсилився універсалом Кардинала Авангард

Володимир Слюсарь — 23 червня 2026, 21:17
СкайАп підсилився універсалом Кардинала Авангард
Дмитро Скибчик (зліва)
SkyUp Futsal

Гравець рівненського Кардинала Авангард Дмитро Скибчик приєднався до СкайАп.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Минулого сезону Скибчик провів 27 поєдинків у чемпіонаті та Кубку України, в яких відзначився 11 голами та 9 результативними передачами.

Футзаліст грав за Кардинал Авангард з 2020 року, де встиг зіграти у 141 матчі та відзначитися 25 забитими м'ячами. Разом із рівненським клубом Скибчик завоював Кубок України та бронзові медалі Екстраліги у сезоні 2022/2023.

Дмитро також виступав за юнацькі збірні України, що доходили до півфіналу Євро, а у 2024 році був одним із лідерів студентської збірної на чемпіонаті світу в Шанхаї, де команда посіла четверте місце.

Напередодні одноклубник Скибчика Артем Малиновський також перейшов до СкайАп.

У сезоні-2025/26 столичний клуб посів друге місце в регулярному чемпіонаті, поступившись ХІТу. Проте на чвертьфінальній стадії плейоф "авіатори" сенсаційно зазнали поразки від Сухої Балки, яка посіла 7-ме місце в першості.

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