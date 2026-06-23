СкайАп підсилився універсалом Кардинала Авангард

Гравець рівненського Кардинала Авангард Дмитро Скибчик приєднався до СкайАп.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Минулого сезону Скибчик провів 27 поєдинків у чемпіонаті та Кубку України, в яких відзначився 11 голами та 9 результативними передачами.

Футзаліст грав за Кардинал Авангард з 2020 року, де встиг зіграти у 141 матчі та відзначитися 25 забитими м'ячами. Разом із рівненським клубом Скибчик завоював Кубок України та бронзові медалі Екстраліги у сезоні 2022/2023.

Дмитро також виступав за юнацькі збірні України, що доходили до півфіналу Євро, а у 2024 році був одним із лідерів студентської збірної на чемпіонаті світу в Шанхаї, де команда посіла четверте місце.

Напередодні одноклубник Скибчика Артем Малиновський також перейшов до СкайАп.

У сезоні-2025/26 столичний клуб посів друге місце в регулярному чемпіонаті, поступившись ХІТу. Проте на чвертьфінальній стадії плейоф "авіатори" сенсаційно зазнали поразки від Сухої Балки, яка посіла 7-ме місце в першості.