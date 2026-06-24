Юнацька збірна України з перемоги стартувала на турнірі в Хорватії

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу з перемоги розпочала турнір Futsal Week Summer Cup-2026, який стартував у Хорватії.

"Синьо-жовті" розгромили господарів турніру з рахунком 5:1.

Україну під кінець першого тайму вивів вперед Олександр Шпак. Після перерви українці остаточно перехопили ініціативу – Роман Господенко відзначився дублем, а остаточну крапку в матчі поставили влучні удари Максима Гайдучика та Віталія Закори.

Futsal Week Summer Cup-2026

24 червня

Хорватія U-19 – Україна U-19 1:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Шпак, 0:2 – 21 Господенко, 0:3 – Господенко, 1:3 – 38 Маркович, 1:4 – 39 Гайдучик, 1:5 – Закора

Свій наступний поєдинок на турнірі Futsal Week "синьо-жовті" проведуть у четвер, 25 червня, проти однолітків із Нідерландів. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футзалу-2028, де своїх суперників дізналась збірна України.