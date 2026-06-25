Юнацька збірна України дотиснула Нідерланди на турнірі у Хорватії

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу здобула другу перемогу на турнірі Futsal Week Summer Cup-2026, який триває у Хорватії.

"Синьо-жовті" обіграли Нідерланди з рахунком 4:3. В українців дубль у свій актив записав Олександр Шпак, ще по голу в активі Романа Господенка і Романа Ткачука.

Futsal Week Summer Cup-2026

25 червня

Україна U-19 – Нідерланди U-19 4:3

Голи: 1:0 – 5 Шпак, 1:1 – Ламджаата, 2:1 – 11 Шпак, 3:1 – 14 Господенко, 3:2 – 20 Аллуші, 4:2 – 31 Ткачук, 4:3 – 33 Ламджаата

Зазначимо, що завдяки перемозі над Нідерландами українці змогли виграла Групу 2 на Futsal Week Summer Cup-2026. Втім, "синьо-жовтим" не вистачило одного голу, аби вийти до півфіналу. За регламентом, який був змінений перед початком Futsal Week через неявку Кувейту, боротьбу за перемогу в турнірі продовжать лише 4 з 5 переможців груп із найкращими показниками.

На другому етапі команда Ігоря Москвичова побореться за підсумкове 5-те місце з трьома найкращими командами, які посіли другі місця у своїх групах.

Нагадаємо, напередодні українці розгромили юнацьку команду Хорватії.