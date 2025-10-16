Українська правда
Збірна Бразилії зіграє товариський матч у Лондоні

Володимир Варуха — 16 жовтня 2025, 15:56
Емірейтс
Arsenal.com

На стадіоні Емірейтс у Лондоні відбудеться товариський матч між збірними Бразилії та Сенегалу.

Про це футбольний клуб Арсенал повідомив на своєму сайті.

Поєдинок запланований на суботу, 15 листопада, і стане першим із двох листопадових поєдинків "Селесао" в Європі. Другий матч бразильці проведуть 18 листопада у французькому Ліллі проти збірної Тунісу.

Сенегал залишається однією з небагатьох команд світу, які жодного разу не програвали Бразилії. У попередніх товариських зустрічах "леви Теранги" мають перемогу та нічию.

Бразилія добре знайома з домашньою ареною Арсеналу, адже вони вже дев’ять разів грали на Емірейтс. Під час останнього візиту у 2018 році гол Неймара забезпечив перемогу над Уругваєм з рахунком 1:0.

Раніше Карло Анчелотті оцінив перспективи Неймара у збірній Бразилії.

Збірна Бразилії

