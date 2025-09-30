Ребров відвідав матч юнацької збірної України проти Португалії в межах Євро-2025

Наставник збірної України з футболу Сергій Ребров відвідав учорашній матч юнацької команди України з футзалу в межах Євро-2025 U-19 проти Португалії.

Про це повідомила пресслужба Асоціації футзалу України.

Ребров дивився гру в компанії президента АФУ Сергія Владико та керівника молдовського футзалу Александра Голбана.

Після матчу Голбан, якого українські футбольні фанати можуть памʼятати за кілька успішних сезонів у Карпатах, подякував Реброву за візит і подарував йому офіційний мʼяч Євро-2025

"Я прийшов, щоб підтримати Україну. Ми підтримуємо всі українські команди в усіх видах спорту. Звичайно, я люблю дивитися футзал – це дуже цікава та інтенсивна гра. Коли я дізнався, що Євро-2025 буде проходити у Молдові, я вирішив відвідати матч", – сказав Ребров.

Нагадаємо, на старті турніру Україна здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Проте у другому турі українців здолали чинні чемпіони Португалія (0:4). 1 жовтня "синьо-жовті" зіграють заключний матч групового етапу проти Італії.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди групи. В матчі Італія – Україна визначиться останній учасник півфіналу. Туди вже пробилися Португалія, Іспанія та Словенія. Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня.